В Узгене 27 ноября обнаружили тело восьмилетней девочки. В день смерти она оставалась дома с десятилетней сестрой и пятилетним братом, отец и дед ушли на пятничный намаз, а мать по работе в школу.

«Девочка повесилась на потолочную балку в двухэтажном сарае для скота во дворе своего дома. До этого ее 10 летняя сестра поднималась и спускалась на крышу сарая, чтобы дать сено скоту. Все веревки от спрессованного сена они вешали на гвоздь, который находился в одном углу сарая. Было подтверждено, что девочка повесилась на одной из этих веревок», — сообщила милиция.

Семья отказались отдать тело ребенка на экспертизу. Когда сотрудники милиции осмотрели тело визуально, то не нашли на ее теле посторонние следы, кроме следа от веревки.

Семья настаивает, что сцену суицида девочка увидела в кино и, возможно, решила повторить эпизод, но не смогла освободиться от веревки. О такой версии «Клоопу» сообщил пресс-секретарь УВД Ошской области Женишбек Аширбаев. Якобы девочка смотрела фильм со сценой суицида за день до своей смерти.

Милиция сообщает, что впервые столкнулись с суицидом такого маленького ребенка.

«До этого в практике не было чтобы 8 летняя девочка сама себя повесила. Поэтому милиция в целях до конца разобраться в обстоятельствах смерти девочки будет тщательно расследовать что она делала в последние дни, с кем говорила, о чем говорила», — объяснил Аширбаев.