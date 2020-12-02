Депутат парламента Дастан Бекешев на своей странице в фейсбуке возмутился качеством воздуха в Бишкеке. По его словам, смог над столицей может сильно отразиться на здоровье горожан.

«Смог над Бишкеком сокращает жизни горожан и наносит колоссальный ущерб здоровью всем тем, кто живёт и работает в столице. Смог покрывает не только столицу. Пока регионам относительно хорошо. Но тенденция показывает, что и в регионах экологическая среда с каждым годом ухудшается: граждане вырубают деревья и уничтожают животный мир, сокращают леса в пользу скота, отапливаются чем Бог пошлёт», — написал Бекешев.

Он также отметил, что государство никак не заинтересовано в улучшении экологии в стране и в бюджете на 2021 год для этого даже не предусмотрено дополнительных средств.

«Без государственного финансирования наша экология не улучшится. Надо субсидировать тарифы на газ и электричество в зимнее время, газифицировать сёла, проверять транспорт и многое другое. Но как всегда денег на это нет. В бюджете на 2021 год на улучшение экологии не предусмотрено и тыйына», — сказал депутат.

По его словам, власти Кыргызстана заняты политикой и сейчас некому улучшать экологию страны.

«Все заняты увеличением власти, спорами о конституции, назначениями и продвижениями. И всё делается под соусом «народ хочет хана». Когда же народ захочет дышать чистым воздухом?» — написал Бекешев.

«Ведём плановую работу»

Мэрия Бишкека 1 декабря заявила, что ведет плановую работу по уменьшению вредных выбросов в воздух. По словам и.о. мэра столицы Балбака Тулобаева, главные источники смога над городом это — новостройки, автомобили и ТЭЦ.

«К нашему сожалению, жители новостроек не подготовили заранее уголь и сжигают сейчас разный мусор — дым от него покрывает Бишкек. […] Мы начали бороться со смогом уже давно, но пандемия нам очень сильно помешала — возникли финансовые трудности. Также нам доставило проблем народное восстание. Самое главное — нам нужно газифицировать все новые жилмассивы вокруг Бишкека», — заявил Тулобаев.

Однако по его словам, проведение газа может сильно ударить по карману местным жителям.

«По прошлогодним расценкам проведение газа в один дом стоило около 20 тысяч сомов. Но сейчас измученный народ такую сумму не осилит. Поэтому мы ведем переговоры с «Газпромом» и правительством, чтобы растянуть это на тарифы в течение 3-4 лет. Рассматриваем и другие варианты», — сказал Тулобаев.

Бишкек не раз оказывался на первой строчке рейтинга «по загрязненности воздуха» среди всех город мира. Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Зачастую особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

Экологи утверждают, что на качество воздуха также влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Также в начале ноября 2020 года фотограф Павел Исаенко опубликовал несколько фотографий смога над южной частью Бишкека. Тогда он усомнился в том, что такой плотный дым создали лишь ТЭЦ и печи в частных домах.

По мнению Исаева, источником смога, покрывавшего не только город, но и Байтикскую впадину, на самом деле являются горящие поля вокруг сёл.

Зимой 2019 года в Бишкеке проходили митинги – около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья».

Тогда власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.