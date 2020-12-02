Журналисты «Азаттыка» сняли репортаж о том, как живут жители города Сулюкты Баткенской области, промышляющих добычей угля. По мнению корреспондентов, образованный полтора века назад и названный в честь пиявок город сейчас начал немного оживать. Этому способствует то, что местные жители предпочитают трудиться на родине, чем ехать на заработки за рубеж.

В фильме отмечают, что «труд в Сулюкте заслуживает восхищения, а хлеб заработан потом» — смена на шахте длится 12 часов, работа идет круглосуточно. При этом, шахтеры часто обедают прямо в подземелье, руководствуясь принципом «чем больше добудешь угля, тем больше заработаешь денег».

Бригадир угольного предприятия Машарип Аширов рассказал, что выдержать такую нагрузку «очень сложно», поэтому некоторые уезжают на заработки в другие места.

Кроме тяжелых условий труда, добыча угля часто сопровождается опасностью для жизни шахтеров. Так, только за два последних года МЧС сообщило о смерти 17 человек от отравления газом в баткенских подземельях.

В июне 2020 года отравились три мужчины и одна женщина, в декабре 2019 года ведомство сообщало о смерти четырех человек, а в октябре — девяти.

Читатье еще о добыче угля в Сулюкте: