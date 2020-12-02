Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с коронавирусом. Один пациент скончался в Ошской области, второй — в Бишкеке.

Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 277 человек.

По данным штаба, за сутки выявили 335 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего выявили в Чуйской области.

Чуйская область — 107;

Бишкек — 84;

Ошская область — 35;

Ош — 28;

Иссык-Кульская область — 25;

Баткенская область — 22;

Джалал-Абадская область — 17;

Нарынская область — 15;

Таласская область — 2.

По данным штаба, за все время пандемии в стране вирус подтвердили у 73 513 человек.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 478 пациентов. По всей стране за время пандемии выписали 65 189 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. По три медика заразились в столице и Ошской области. Вирус подтвердился у двоих в В Чуйской и у двоих медработников в Баткенской области. По одному медику заболели в Таласской и Джалал-Абадской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 15 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 932 медиков, из которых всего выздоровели 3 623 медработника.

На 2 декабря в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 2 651 пациент, из них 119 находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 3 600 человек лечатся амбулаторно.