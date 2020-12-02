Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с коронавирусом. Один пациент скончался в Ошской области, второй — в Бишкеке.
Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 277 человек.
По данным штаба, за сутки выявили 335 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего выявили в Чуйской области.
- Чуйская область — 107;
- Бишкек — 84;
- Ошская область — 35;
- Ош — 28;
- Иссык-Кульская область — 25;
- Баткенская область — 22;
- Джалал-Абадская область — 17;
- Нарынская область — 15;
- Таласская область — 2.
По данным штаба, за все время пандемии в стране вирус подтвердили у 73 513 человек.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 478 пациентов. По всей стране за время пандемии выписали 65 189 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. По три медика заразились в столице и Ошской области. Вирус подтвердился у двоих в В Чуйской и у двоих медработников в Баткенской области. По одному медику заболели в Таласской и Джалал-Абадской областях.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 15 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 932 медиков, из которых всего выздоровели 3 623 медработника.
На 2 декабря в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 2 651 пациент, из них 119 находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 3 600 человек лечатся амбулаторно.