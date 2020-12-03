Омурбек Текебаев

Депутат Омурбек Текебаев считает, что законопроект о референдуме внесен на рассмотрение парламента с нарушениями. Указанный в законопроекте референдум не касается изменения Конституции, но предлагает избирателям выбрать между президентской и парламентской формами правления.

Текебаев — член профильного комитета, но не знал о том, что законопроект внесли на рассмотрение сессии. Хотя о том, что депутаты подписывают проект о референдуме для его вынесения на обсуждение еще 2 декабря сообщил другой нардеп парламента Марлен Маматалиев.

По мнению Текебаева, нарушен регламент. Кроме того, политик утверждает, что никто не пытался созвать заседание комитета.

«Просто у каждого [депутата] отдельно собирали подписи. Я считаю это жульничеством и воровством. За эти 10 дней можно было пять раз собрать комитет. Я думаю, что не сам комитет, а аппарат президента заставил депутатов подписать этот документ», — заявил он в интервью «Азаттыку».

Акылбек Жапаров

Инициировал законопроект о референдуме депутат Акылбек Жапаров, несколько дней пробывший советником Садыра Жапарова, исполнявшего на тот момент обязанности президента.

Он подтвердил, что законопроект был внесен в повестку заседания в срочном порядке, но заявил, что комитет сам не смог собрать кворума, поэтому пришлось собирать подписи у каждого депутата отдельно.

Согласно заключению парламентского комитета от 3 декабря, никаких предложений и замечаний к законопроекту не имеется — комитет рекомендовал его к рассмотрению на пленарном заседании.