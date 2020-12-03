Помощник экс-премьер-министра Кубатбека Боронов Руслан Турдумамбетов сообщил журналисту «Клоопа», что бывший чиновник сейчас находится в больнице с диагнозом COVID-19.

«Состояние удовлетворительное, да он в больнице с диагнозом COVID-19, но не в реанимации, это преувеличение. Сейчас он находится под присмотром врачей», — сказал Турдумамбетов.

Кубатбек Боронов занял должность премьер-министра Кыргызстана в июне этого года.

Он возглавил правительство в разгар пандемии коронавируса в Кыргызстане. Тогда больницы и стационары в столице и по всей стране были заполнены пациентами с COVID-19, а система здравоохранения не справлялась с новыми зараженными. Его предшественник Мухаммедкалый Абылгазиев покинул пост на фоне скандала вокруг продажи радиочастот по заниженным ценам.

В адрес Боронов было не мало критики со стороны общественности из-за недостаточной работы правительства по борьбе с коронавирусом. Также общественность была недовольна тем, как строится новая инфекционная больница в Бишкеке. Ее обещали возвести в течении месяца, однако сроки были сорваны, а саму постройку в соцсетях назвали «коровником» из-за не презентабельного вида.

Боронов написал заявление об отставке уже в октябре на фоне политического кризиса, захвата Белого дома и отмены результатов голосования на парламентских выборах 4 октября.

И.о. премьер-министра стал Садыр Жапаров, получив этот пост при поддержке своих сторонников, которые фактически захватили здание правительства. Впоследствие они же помогли Жапарову стать и.о. президента, угрозами добившись отставки главы страны Сооронбая Жээнбекова.