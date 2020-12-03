Депутат Дастан Бекешев опубликовал на своей странице в фейсбуке ответ Генеральной прокуратуры на свою жалобу, поданную на аппарат президента за вмешательство в законотворческий процесс.

Ответ Генпрокуратуры Бекешев назвал «чиновничьей отпиской». В письме от прокуратуры говорится о том, когда проект Конституции вынесли на общественное обсуждение, об образовании Конституционного совещания и то, что по его итогам «будут внесены соответствующие предложения в Жогорку Кенеш».

Ответ Генпрокуратуры на жалобу Дастана Бекешева

Жалобу депутат направил в Генпрокуратуру 20 ноября на сотрудников аппарата президента и Бектура Зулпиева, который значится автором в документе нового проекта Конституции.

В желобе Бекешев пояснил, что законодательные инициативы могут вносить только Жогорку Кенеш, граждане и правительство, но не президент и его аппарат.

Новая «Ханституция»

После публикации нового проекта Конституции документ подвергся критике со стороны общественности, юристов и некоторых депутатов. В социальных сетях проект успели назвать «Ханституцией» из-за концентрации власти в руках президента.

Юристы не раз отмечали, что в случае принятия новой Конституции есть риск установления тоталитарного режима в Кыргызстане.

Информация о том, что автором проекта является Бектур Зулпиев, юрист свергнутого президента Курманбека Бакиева, появилась после того как граждане скачали файл с сайта Жогорку Кенеша. В свойствах самого файла было указано, что автором документа является Зулпиев.



Позже кандидат в президенты Садыр Жапаров в интервью 7 каналу сказал, что в авторах проекта значатся 20 человек, а сам Жапаров внес всего два предложения — объединить полномочия президента и правительства, а также о народном курултае.