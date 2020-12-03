Национальный хирургический центр имени Мамакеева 2 декабря сообщил на своей странице в фейсбуке, что Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннеса, который официально подтверждает его Мировой рекорд.
«Эксперты Книги рекордов Гиннеса должны были лично вручить Диплом академику, но из-за мировой пандемии коронавируса, сделать это не удалось. Поэтому Диплом был доставлен экспресс-почтой», – сообщили в хирургическом центре.
На момент фиксации рекорда 29 февраля 2020 года доктор беспрерывно проработал в практической хирургии 67 лет и 181 день, он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее долго практикующий хирург.
«На сегодняшний день мировой рекордсмен продолжает улучшать свое достижение, и успешно продолжает ежедневно проводить различные хирургические вмешательства», – отметили в медицинском учреждении.
В сообщении Книги рекордов Гиннесса также отмечено, что 93-летний доктор Мамакеев также был удостоен престижного звания Почетного гражданина Кыргызстана в знак признания его достижений в медицинской профессии.
«Мамбет Мамакеевич продолжает улучшать свой мировой рекорд, ежедневно проводя лапароскопические и лапаротомические хирургические вмешательства на органах брюшной полости», – написал его коллега, доктор медицинских наук Андрей Сопуев.
Мамакеев Мамбет Мамакеевич родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш в Иссык-Кульской области. В КГМА он поступил в 1946 году.
В 2004 году он был удостоен звания «Герой Кыргызской Республики». За свою карьеру Мамакеев провел более 15 тысяч операций, проконсультировал более 100 тысяч тяжелобольных и продолжает работу по сей день. Автор научных работ, а также способов и методик лечения и диагностики.
«Хирургия, кроме того, что она наука, она есть отрасль общественного производства, причем самая рентабельная. В ней общество нуждается сегодня, и в ней оно будет ощущать потребность завтра и всегда», – писал он в своей автобиографической книге «Улукмандык-узак жол (Долгий путь к величию)».
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