Национальный хирургический центр имени Мамакеева 2 декабря сообщил на своей странице в фейсбуке, что Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннеса, который официально подтверждает его Мировой рекорд.

«Эксперты Книги рекордов Гиннеса должны были лично вручить Диплом академику, но из-за мировой пандемии коронавируса, сделать это не удалось. Поэтому Диплом был доставлен экспресс-почтой», – сообщили в хирургическом центре.

На момент фиксации рекорда 29 февраля 2020 года доктор беспрерывно проработал в практической хирургии 67 лет и 181 день, он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее долго практикующий хирург.

«На сегодняшний день мировой рекордсмен продолжает улучшать свое достижение, и успешно продолжает ежедневно проводить различные хирургические вмешательства», – отметили в медицинском учреждении.

Мамакеев Мамбет Мамакеевич получил Диплом Книги рекордов Гиннеса в котором официально подтвержден Мировой рекорд... Опубликовано Национальный Хирургический Центр имени М.М. Мамакеева Среда, 2 декабря 2020 г.

В сообщении Книги рекордов Гиннесса также отмечено, что 93-летний доктор Мамакеев также был удостоен престижного звания Почетного гражданина Кыргызстана в знак признания его достижений в медицинской профессии.

«Мамбет Мамакеевич продолжает улучшать свой мировой рекорд, ежедневно проводя лапароскопические и лапаротомические хирургические вмешательства на органах брюшной полости», – написал его коллега, доктор медицинских наук Андрей Сопуев.

Мамакеев Мамбет Мамакеевич родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш в Иссык-Кульской области. В КГМА он поступил в 1946 году.

В 2004 году он был удостоен звания «Герой Кыргызской Республики». За свою карьеру Мамакеев провел более 15 тысяч операций, проконсультировал более 100 тысяч тяжелобольных и продолжает работу по сей день. Автор научных работ, а также способов и методик лечения и диагностики.

«Хирургия, кроме того, что она наука, она есть отрасль общественного производства, причем самая рентабельная. В ней общество нуждается сегодня, и в ней оно будет ощущать потребность завтра и всегда», – писал он в своей автобиографической книге «Улукмандык-узак жол (Долгий путь к величию)».

«Книга мировых рекордов Гиннесса» — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей, животных и уникальных природных явлениях.