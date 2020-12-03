Кадыр Маликов

Заммуфтия Кадыр Маликов обратился в МВД из-за ролика, в котором есть аудио с его встречи с новым главой Государственной комиссии по делам религий Акином Токталиевым, сотрудником ДУМК Акимжаном Эргешевым, сыном экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова Русланом Бекназаровым и религиозным деятелем Умаром Куловым.

Ролик сопровождала надпись «В Кыргызстане хотят построить ИГИЛ». Маликов говорит, что в записи были искажены его слова, а сам он выставлен как человек, поддерживающий запрещенную в Кыргызстане группировку «Исламское государство».

По словам Маликова, начата «информационная война против религии».

«Я напишу заявление, чтобы провели расследование. Кто за этим стоит, какие у него цели? Обращусь также в 10-е управление МВД, ГКНБ. В этом аудио нас очерняют, связывают с ИГИЛ. Это делается специально, идет информационная война против религии», — сказал он. Заммуфтия настаивает, что никаких радикальных призывов в ролике не было.

В растиражированном в интернете ролике религиозные деятели обсуждали место ислама в Конституции, а также необходимость того, чтобы политики прислушивались к мнению религиозных деятелей.

Кадыр Маликов уже поднимал эту тему в своем обращении к властям с предложением добавить в новый проект Конституции упоминание «творца», определить понятие светскости, а также роль, место, защиту и развитие религиозных ценностей.

Потому он предложил некоторые поправки, которые бы увеличили значение ислама в стране. И даже запустил серию роликов, подробно объясняющих его позицию.

Еще до него поправить новый проект Конституции предложил бывший адвокат Садыра Жапарова, а ныне новый глава Государственной комиссии по делам религий Акин Токталиев. Он предложил убрать из главного закона страны упоминание светскости государства.