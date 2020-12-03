Станислав Корб занимается биологией, исторической зоогеографией и (внезапно) восстановлением данных.
Когда-то по чистой случайности он встретил в Кыргызстане свою любовь, и шесть лет назад они решили окончательно переехать в Бишкек.
Здесь он путешествует с риском для жизни по горам и регионам, открывает новые виды бабочек и растит двух сыновей.
О своей жизни и научной работе в Кыргызстане Станислав рассказывает во втором выпуске нашего подкаста «Меня не отпускает»:
Подкаст «Меня не отпускает» рассказывает об иностранцах, которые однажды приехали в Кыргызстан и остались тут надолго – работать и строить свою жизнь.
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Над подкастом работают:
Авторы: Азиза Раимбердиева и Дмитрий Мотинов
Лого: Дарья Удалова
Музыка: «Мезгил Жанырыгы» – Vadzer / Нурак Абдырахманов
«Меня не отпускает» выходит при поддержке фонда «Сорос – Кыргызстан». Мнения, выраженные в нем, могут не совпадать с позицией фонда.