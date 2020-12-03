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Станислав Корб занимается биологией, исторической зоогеографией и (внезапно) восстановлением данных.

Когда-то по чистой случайности он встретил в Кыргызстане свою любовь, и шесть лет назад они решили окончательно переехать в Бишкек.

Здесь он путешествует с риском для жизни по горам и регионам, открывает новые виды бабочек и растит двух сыновей.

О своей жизни и научной работе в Кыргызстане Станислав рассказывает во втором выпуске нашего подкаста «Меня не отпускает»:

Подкаст «Меня не отпускает» рассказывает об иностранцах, которые однажды приехали в Кыргызстан и остались тут надолго – работать и строить свою жизнь.

Вы можете слушать нас прямо на сайте «Клоопа», но гораздо удобнее делать это на подкаст-платформах или на Яндекс.Музыке.

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Над подкастом работают:

Авторы: Азиза Раимбердиева и Дмитрий Мотинов

Лого: Дарья Удалова

Музыка: «Мезгил Жанырыгы» – Vadzer / Нурак Абдырахманов

«Меня не отпускает» выходит при поддержке фонда «Сорос – Кыргызстан». Мнения, выраженные в нем, могут не совпадать с позицией фонда.

Послушайте и первый выпуск:

«Зачем аташке полдюжины калпаков?» Первый выпуск подкаста «Меня не отпускает»

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