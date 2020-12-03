Станислав Корб занимается биологией, исторической зоогеографией и (внезапно) восстановлением данных.

Когда-то по чистой случайности он встретил в Кыргызстане свою любовь, и шесть лет назад они решили окончательно переехать в Бишкек.

Здесь он путешествует с риском для жизни по горам и регионам, открывает новые виды бабочек и растит двух сыновей.

О своей жизни и научной работе в Кыргызстане Станислав рассказывает во втором выпуске нашего подкаста «Меня не отпускает»: