Депутат парламента Дастан Бекешев в своем микроблоге сообщил, что нардепы рассматривают проект закона о проведении референдума одновременно с досрочными выборами президента — 10 января. Инициатором законопроекта числится депутат Акылбек Жапаров.

Бекешев приложил к своей публикации отсканированные копии документов: сам законопроект и заключение комитета по конституциональному законодательству.

По инициативе депутатов, на всенародное голосование будет выставлен лишь один вопрос с вариантами ответов:

«Какую форму государственного управления Кыргызской Республики вы поддерживаете?»

Президентская Да Нет

Парламентская Да Нет

Согласно заключению парламентского комитета от 3 декабря, никаких предложений и замечаний к законопроекту не имеется — комитет рекомендовал его к рассмотрению на пленарном заседании.

При этом, законопроекта о референдуме в повестке сегодняшнего заседания депутатов нет.

Референдум

О том, что депутаты подписывают проект о референдуме для его вынесения на обсуждение еще 2 декабря сообщил другой нардеп парламента Марлен Маматалиев. Однако он говорил, что кыргызстанцам предложат ответить также на вопрос о предпочитаемой избирательной системе — мажоритарная или партийная.

По словам депутата, работа над проектом новой Конституции продолжится по итогам всенародного голосования. Маматалиев считает, что Кыргызстану не стоит возвращаться к смешанной форме правления.

Он был в числе инициаторов нового проекта Конституции и проведения 10 января референдума вместе с досрочными президентскими выборами.

Такое же предложение внес кандидат в президенты Садыр Жапаров во время интервью 7 каналу 23 ноября. Тогда он заявил, что не против переноса референдума по изменению Конституции, но настоял на том, чтобы кыргызстанцы выбрали форму правления страной и парламентскую систему.

Жапаров призвал членов Конституционного совещания не торопиться в работе над проектом новой Конституции и потратить один-два месяца на обсуждение.

«Я бы попросил депутатов этот проект вынести на референдум. Давайте сначала спросим у народа. Какую форму правления хотят люди? В этом законопроекте предлагают две формы правления — парламентскую и президентскую, я бы добавил еще смешанную — президентско-парламентскую», — сказал он.

Второй вопрос, по которому гражданам будет предложено голосовать на референдуме – о том, как должен формироваться парламент.

«Также должен быть второй вопрос – вы хотите, чтобы выборы в Жогорку Кенеш были по партийным спискам или по смешанным (35 по одномандатным, 55 по партийным спискам)», – подчеркнул тогда Жапаров.

Экспертка по конституционному праву Сания Токтогазиева прокомментировала предложение Жапарова, заявив, что нынешняя власть постоянно меняет свою тактику и действует ситуативно.

Она отметила, что даже предложение об изменении темы референдума является незаконным, так как «6 созыв парламента уже не имеет на это права».

По ее словам, «даже если опустить процедурные вопросы», референдум – это плохая идея ввиду сразу нескольких аргументов:

Референдум — это средство, используемое властью, чтобы избежать ответственности от принятия непопулярной позиции по спорному вопросу. К такому методу всегда прибегает трусливая, небрежная, непрофессиональная власть!

Избиратели не всегда обладают способностью или информацией для принятия обоснованных решений по рассматриваемому вопросу.

Референдум ослабляет представительную демократию, подрывая роль и значение избранных представителей.

Референдум часто используют, как политический инструмент, отвечающий потребностям правящей группировки, а не интересам демократии и народа.

Токтогазиева отметила, что для демократичного референдума необходимы «объективная подача информации для избирателей», отсутствие использования админресурса, «качественные и доступные общественные дебаты», а также наличие критического мышления у населения.

По мнению Токтогазиевой, всех этих пунктов в Кыргызстане никогда не было, и в скором времени не появится.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил».

Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и начались обсуждения конституционной реформы. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Некоторые депутаты, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют новую Конституцию откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье. Экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после принятия этой Конституции мир перестанет признавать Кыргызстан и оказывать ему помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет. Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров уже подтвердил, что в разработке проекта участвовал аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова.

Во время того же интервью 23 ноября Садыр Жапаров признался, что участвовал в создании проекта.

«Я внес всего лишь два предложения: объединить полномочия президента и правительства, а также про народный курултай», — сказал Жапаров.

Он отметил, что не хотел отвечать на обвинения в преждевременной инициативе референдума и содержании перекройки основного закона, потому что «терпеливо ждал, что все поймут».

Конституционное совещание

20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания. В состав органа включено 89 человек, среди которых есть действующие парламентарии.

Депутат Бекешев в своем телеграмм-канале пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву. Также экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

26 ноября и.о. президента Мамытов включил в состав совещания еще десять новых лиц, среди которых экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Кантемир Мурзабеков, правозащитница Толекан Исмаилова и несколько «независимых экспертов» и общественных деятелей.

При этом, предложение вступить в ряды экспертов Конституционного совещания отклонили юристка Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев. Они считают, что совещание нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения.