Фото: МИД КР. Фото: МИД КР. Фото: МИД КР.

Пресс-служба МИД Кыргызстана сообщила, что 2 декабря состоялась встреча главы ведомства с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь. В ходе встречи Казакбаев попросил облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны. По его словам, пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на макроэкономическую ситуацию в Кыргызстане.

Кроме этого, чиновники обсудили взаимное сотрудничество и вопросы полноценного функционирования КПП «Торугарт» и «Иркештам».

«Надеемся, что в самое ближайшее время мы сможем оптимизировать работу вышеуказанных КПП. Все это призвано способствовать увеличению грузоперевозок и дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», — отметил Казакбаев.

О согласии повысить пропускную способность на КПП ранее сообщила Дэвень на встрече с и. о. премьер-министра Артемом Новиковым.

Она сказала, что в целях улучшения инфраструктуры на КПП «Иркештам» китайская сторона решила построить два склада и установить кран для контейнеров. Также было принято решение увеличить количество рабочих часов на контрольно-пропускных пунктах «Иркештам» и «Торугарт», а также перевести их на ежедневный режим работы, включая выходные дни.

Долг Китаю

Кыргызстан ранее не раз обращался к китайской стороне с просьбой облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны. В ноябре минфин сообщил, что Китай всё-таки согласился предоставить отсрочку Кыргызстану по выплатам внешнего долга.

«Я утверждаю, что нам дали отсрочку, но [у них] есть условия и мы обсуждаем эти вопросы. У нас идет отсрочка с 1 мая по 31 декабря 2020 года, по Китаю это $ 35 млн», — заявил начальник управления госдолгом Минфина Кыргызстана Руслан Татиков.

Вместе с процентами долг составляет сейчас $2 млрд 256 млн. Это:

кредит на реабилитацию дороги Ош-Сары-Таш-Иркештам на $ 75,29 млн;

кредит на реабилитацию дороги Бишкек-Нарын-Торугарт на $ 200 млн

два кредита на реабилитацию двух участков дороги Ош-Баткен-Исфана и Бишкек-Балыкчы на $129,83 млн;

три кредита на строительство альтернативной дороги Север-Юг на $690,8 млн;

кредит на модернизацию линий электропередач на юге Кыргызстана на $208 млн;

строительство ЛЭП Датка-Кемин и подстанции Кемин на $389,80 млн;

кредит на модернизацию ТЭЦ Бишкека на $386 млн.

Зависимость Кыргызстана от Китая

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований США, Кыргызстан в 2019 году занимал 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП.

Кроме того, по версии Кильского института мировой экономики, Кыргызстан входит в семь стран, чей внешний кредитный долг Китаю превышает 25% от их ВВП. В список также вошли Джибути, Нигер, Республика Конго, Лаос, Камбоджа и Мальдивы.

Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд, который находится в Гонконге.