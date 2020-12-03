Во время обсуждения законопроекта о назначении референдума по госустройству депутат Жанар Акаев заявил, что власти слишком рано решили его проводить и сначала стоило бы вывести страну из кризиса.

Кроме того, политик опасается, что народ разочаруется в переменах.

«Да, многие выступают за президентскую форму правления. Народ ждет от новой власти чуда, людям кажется, что с принятием новой Конституции в стране сразу все изменится, установится справедливость. Но мы должны сказать правду: этого не будет», — сказал он.

Акаев считает, что разочарование наступит уже через два года, а власти идут по кругу — путем Алмазбека Атамбаева.

«Этот же парламент в 2016 году, когда Атамбаев внес поправки в Конституцию, поддержал его и обещал, что будет рай. Но прошло 3 года, ведь чуда не произошло. И сейчас мы идем тем же путем», — заявил политик.

Политики разделились на сторонников президентской и парламентской форм правления. Сторонники президентской формы правления критикуют парламентскую, как неэффективную. Их оппоненты утверждают, что, по сути, парламентской формы правления в стране не было, потому что была сильная президентская власть и депутатам «спускали» законопроекты из аппарата президента.