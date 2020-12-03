Конституционная палата Верховного суда не удовлетворила обращение партии «Реформа» и активистов Нурлана Касымбекова и Таалайбека Усубалиева которые оспаривали конституционность закона о переносе даты парламентских выборов и проведении конституционной реформы. 2 декабря судебная коллегия опубликовала полный текст решения, где признала закон не противоречащим Конституции. «Клооп» вкратце приводит основные доводы палаты.

Заявители утверждали, что перенос парламентских выборов препятствует легитимизации власти и создает условия для узурпации власти. Судебная коллегия назвала этот аргумент «оценочным суждением».

Истцы настаивали на том, что нельзя было принимать закон сразу в трех чтениях, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию в стране. Конституционная палата посчитала «допустимым» ускоренное принятие законопроекта. В решении КП сказано, что у государства могут возникать обстоятельства, когда события требуют незамедлительного принятия законодательных мер. Аргументом в пользу этого довода стали режим чрезвычайной ситуации в Кыргызстане и массовые митинги после выборов в парламент.

Заявители считали, что ускоренное принятие законопроекта лишило граждан права на общественное обсуждение. Однако судебная коллегия Конституционной палаты посчитала, что общественное обсуждение не может препятствовать оперативным действиям законодательной власти. По мнению судей, законодательную власть и так осуществляют представители общественности, которых выбирает народ.

Доводы заявителей о том, что закон был принят в нарушение принципа открытости и ответственности госорганов перед народом коллегия назвала ошибочными.

Истцы настаивали на том, что некоторые депутаты голосовали за закон по доверенности. Так как законопроект вносил изменения в конституционный закон, депутаты не могли голосовать по доверенности. Конституционная палата отметила, что не имеет права определять был ли подлог документов по итогам голосования депутатов в поддержку законопроекта. По словам судебной коллегии, палата устанавливает и решает исключительно вопросы права.

В результате судьи не нашли оснований для признания закона противоречащим нормам Конституции.

Конституционная палата считает, что принятый парламентом закон не отменяет и не уменьшает объем избирательных прав граждан, а временно приостанавливает действие некоторых механизмов выборного процесса.

Судьи не согласились со статьёй закона, которая устанавливает крайний срок проведения парламентских выборов 1 июня 2020 года. По их словам, это влечет риски подрыва доверия со стороны избирателей и наносит существенный ущерб демократическим принципам. Тем не менее, палата не посчитала это противоречием Конституции.

По поводу легитимности действий депутатов шестого созыва, палата отметила, что парламент вправе принимать любые решения, направленные на стабилизацию социально-политической ситуации в стране, преодоление различного рода кризисов и социальной напряженности, а также обеспечение правопорядка.

По мнению судей, действия парламента, связанные с принятием закона о переносе даты выборов в Жогорку Кенеш, нельзя расценивать как вмешательство в деятельность ЦИК, хотя именно избирательная комиссия должна назначать дату голосования. Судьи отмечают, что не выявили давление со стороны депутатов на Центризбирком.

Заявители утверждали, что принятие закона о переносе выборов можно расценивать как начало Конституционной реформы. Судебная коллегия в своём решении заявила, что «не может давать оценку правомерности еще не совершенным действиям парламента». По их словам, оспариваемый закон не является юридическим основанием для проведения конституционной реформы.

Решение судей Конституционной палаты является окончательным и обжалованию не подлежит.

Активисты и «Венецианская комиссия» против закона

Активисты и партия «Реформа» обратились с заявлением в Конституционную палату еще в ноябре. Они были не согласны с законом о переносе выборов в парламент на 2021 год, который депутаты приняли сразу в трех чтениях. Этот же закон прописывал проведение конституционной реформы.

Председатель Конституционной палаты Карыбек Дуйшеев обратился к экспертам Венецианской комиссии, чтобы те дали свою оценку действиям депутатов парламента с точки зрения демократии, прав человека и верховенства права.

Эксперты признали, что кыргызские депутаты вышли за рамки своих полномочий. По их мнению, действия парламента выходят за рамки его временных функций и недемократичны.

«Такая действующая власть с ограниченными полномочиями не может использовать эту возможность для того, чтобы превратить себя в конституционное собрание. Подлинное уважение демократической воли и, следовательно, основных демократических принципов предполагает необходимость отложить все конституционные изменения до избрания нового парламента», — отметили эксперты.

Они добавили, что перенос выборов на неопределенный срок вызывает тревогу и любое изменение сроков избирательного процесса должно быть оправданным и строго обозначенным.

Закон о переносе выборов и внесении поправок в Конституцию

Выборы в парламент были перенесены на неизвестный срок по инициативе Садыра Жапарова. Это случилось еще в октябре, когда Жапаров занимал пост премьер-министра и и.о. президента страны.

Он оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же посчитали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Жапаров также стал инициатором законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция», потому что практически вся власть концентрируется в руках президента. Одни политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, другие в средневековье.

По данным сразу нескольких политиков, проект написал Бектур Зулпиев — глава юридической службы аппарата свергнутого президента Курманбека Бакиева во время его президентства. Садыр Жапаров назначил Зулпиева замглавы аппарата президента.

Жапаров считает, что Кыргызстан должен стать президентской страной, и это отражено в проекте Конституции. Кроме того, проект отражает и другие положения, которые предлагал Жапаров, например, народный курултай как главный орган страны.