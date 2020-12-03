Народная избранница Наталья Никитенко считает, что парламентская система не успела себя оправдать из-за узурпации власти предыдущими президентами. Об этом она рассказала в интервью АКИпрессу.

«Критикуя парламентскую форму правления, говорят, что парламент не проявил себя. Но нужно сказать, что парламентской форме не дали работать, честно говоря. Парламентаризм не работал при президентах: ни при Атамбаеве, ни при Жээнбекове», — сказала депутатка.

Никитенко считает, что нужно было извлечь урок из опыта предыдущих революций и не перекраивать вновь парламентскую модель.

«Ведь в основе проблем стоят люди, которые не соответствуют пониманию основ Конституции, не потому что плоха Конституция, а потому что не работает система, потому что люди во власти не соответствуют пониманию парламентской модели, которые не хотели ее защищать, а наоборот пытались узурпировать власть и подмять под себя институты. Проблема в людях, которые оказались на ключевых позициях, а не в форме правления», — сказала законодательница.

По ее мнению, при президентской форме правления у власти будет только узкий круг приближенных главы государства.

«Сейчас сокращение и ослабление парламента и количественно, и содержательно приведет еще к большим проблемам. Не будет противовеса президенту, это будет круг его сподвижников, куда не смогут попасть представители разных групп. Дальше снова начнется эскалация и мы опять вернемся в прежнее состояние. Народ не заслуживает такой истории», — считает Никитенко.

Депутатка заявила, что у многих кыргызстанцев возникают вопросы по «спешно» созданному Конституционному совещанию и его составу .

«Так нельзя подходить к этому вопросу, это должно быть длительное обсуждение, не игнорируя разные мнения. Конституционное совещание, как минимум, должно продемонстрировать открытость и готовность сотрудничать», — сказала законодательница.

Референдум

Депутаты парламента обсуждают на заседании законопроект о проведении референдума одновременно с досрочными президентскими выборами 10 января. На нем предлагают спросить кыргызстанцев, какую форму правления они поддерживают — парламентскую или президентскую.

Ранее депутаты хотели включить в бюллетень еще выбор между мажоритарной и партийной системами создания парламента.

Идея провести всенародное голосование одновременно с президентскими выборами обсуждалась еще в начале ноября. А 17 ноября 80 депутатов инициировали изменение Конституции.

Новый проект основного закона вызвал шквал критики гражданского общества — каждое воскресенье активисты выходят на мирный марш против проведения референдума.

Созданное и.о. президента Талантом Мамытовым Конституционное совещание обсуждает проект новой Конституции. Власти решили пока не выставлять вопрос об изменении основного закона на референдум.