Экспертка по конституционному праву Сания Токтогазиева прокомментировала телеканалу «Настоящее Время» решение Конституционной палаты по закону о переносе выборов в парламент и проведении конституционной реформы. Палата решила, что закон не противоречит Конституции, а депутаты имели право принимать его сразу в трех чтениях без общественных обсуждений.

Принятие закона привело к тому, что депутаты шестого созыва продлили свои полномочия пока на неопределенный срок, а также вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции.

Неубедительные доводы

По словам Токтогазиевой, доводы Конституционной Палаты при принятии решения «абсолютно неубедительны». Палата посчитала, что принятие закона парламентом оправдывает режим ЧС, который действует в Кыргызстане из-за пандемии коронавируса еще с 22 марта, Токтогазиева назвала этот довод «подменой понятий».

«Принятие закона в особом режиме согласно регламенту, было бы возможным, если бы этот закон был направлен на устранение причин, вызвавших чрезвычайную ситуацию. Каким образом приостановление норм конституционного закона о выборах направлено на устранение этих причин ЧС?», — интересуется она.

Второй аргумент Конституционной палаты для принятия решения в пользу нардепов — события 5 октября, которые завершились массовыми беспорядками. Однако экспертка отмечает, что беспорядки произошли из-за нарушения прав и свобод на выборах.

«Наши права были нарушены, и стабилизация ситуации была бы восстановлением наших прав, через назначение повторных выборов в парламент. Но ведь закон, который оспаривался, не был направлен на стабилизацию социально-политического кризиса. Он как раз сделал наоборот, приостановив выборный процесс», — сказала она.

Права без прав

Вызывает вопросы и решение по другому пункту заявления, где указывалось, что приостановка выборов нарушила избирательные права кыргызстанцев. Оно не прошло оценку пропорциональности.

«Заявители также оспаривали продление полномочий шестого созыва и то, какой [может быть] объем полномочий у ЖК, если срок его работы вынуждены были продлить. Палата посчитала, что парламент может принимать решения, вызванные исключительной необходимостью, носящие безотлагательный характер в целях стабилизации социально-политической ситуации», — отметила Токтогазиева.

Но там так и не объяснили, какие полномочия могут быть у парламента, если он вынужден работать чуть дольше из-за кризиса, и вправе ли он был заниматься реформой Конституции.

«Этим самым они просто проигнорировали заключение Венецианской комиссии, где конкретно сказано, что парламент в период пророгации [продления полномочий парламента] не может утверждать такие чрезвычайные меры, как конституционная реформа», — констатировала она.

По словам юристки, Конституционная палата своим решением показала зависимость судебной власти.

«У Конституционной палаты была историческая миссия и возможность в первый раз в жизни осуществить настоящую независимую судебную власть и дать настоящую правовую оценку этим событиям. Мне кажется, они провалили эту миссию. Рано или поздно история даст оценку этим событиям, в том числе и решению Конституционной палаты», — заключила она.

Конституционная реформа в Кыргызстане

Говорить о необходимости конституционной реформы Садыр Жапаров начал сразу после того, как его освободили сторонники из колонии и стал и.о. президента и премьер-министром страны. Реформа эта значилась в предвыборной программе партии «Мекенчил», которую он основал вместе с Камчыбеком Ташиевым.

Жапаров считает, что Кыргызстан должен стать страной с президентской формой правления. Были перенесены выборы в парламент на неопределенный срок, а вместе с этим начались обсуждения нового проекта Конституции. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу.

Однако юристы заявили, что таким образом Жапаров нарушает Конституцию и выталкивает страну из правового поля навстречу кризису.

17 ноября проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение и в тот же день его подвергли критике юристы, активисты и ряд депутатов. Кроме этого, некоторые депутаты, что значатся инициаторами новой Конституции, заявили, что не видели документ и не участвовали в его разработке.

Противники изменения главного закона страны называют новую Конституцию откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева. Экс-президентка Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля заявила, в случае принятия новой Конституции международное сообщество откажется признавать Кыргызстан и перестанет оказывать помощь.

Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров подтвердил, что в разработке проекта участвовал аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова.

23 ноября Садыр Жапаров дал интервью 7 каналу, в котором признался, что участвовал в создании проекта.

«Я внес всего лишь два предложения: объединить полномочия президента и правительства, а также про народный курултай», — сказал Жапаров.

Он отметил, что не хотел отвечать на обвинения в преждевременной инициативе референдума и содержании перекройки основного закона, потому что «терпеливо ждал, что все поймут».

Так же он заявил, что не против переноса референдума по изменению Конституции. Он призвал членов Конституционного совещания не торопиться в работе над проектом новой Конституции и потратить один-два месяца на обсуждение.

Однако при этом он предложил 10 января 2021 года вынести на референдум два вопроса: о форме правления в Кыргызстане и о том, как должен формироваться парламент.