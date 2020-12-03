Президент России Владимир Путин 2 декабря во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что Кремль следил за политической обстановкой в Кыргызстане.

«Я, наверное, выражу общее мнение, если скажу, что мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит во внутриполитической жизни в Кыргызстане. И хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация стабилизируется. Мы также внимательно смотрим за вашей позицией по поводу соблюдения обязательств в рамках международных договоров», – сказал он.

Обращаясь к и.о. президента Кыргызстана Таланту Мамытову, Путин отметил, что Кыргызстан не меняет свои позиции и в рамках ЕврАзЭС, и в рамках ОДКБ. По его мнению, это «чрезвычайно важно для стабильности самого Кыргызстана».

Путин подчеркнул, что Россия делает многое, чтобы поддержать кыргызскую экономику и социальную сферу, и рассчитывает, что совместная работа будет продолжаться.

«Конечно, нельзя будет добиться положительных результатов, если нет внутренней стабильности. Поэтому мы в высшей степени заинтересованы, чтобы выборы представительного органа власти и президента прошли на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований Конституции и избирательного закона», – сказал президент России.

Он пожелал Мамытову успехов и отметил, что Россия будет поддерживать Кыргызстан на пути «дальнейшей стабилизации и активной работы по всем вышеназванным направлениям».

И.о. президента Талант Мамытов в свою очередь отметил, что «несмотря на все трудности, Кыргызстан с честью выполняет принятые на себя обязательства в рамках ОДКБ».

Он также рассказал о стабилизации общественно-политической ситуации в Кыргызстане.

«Сегодня самым важным для нас является взятый курс на выполнение тех требований народа и устранение тех ошибок, которые были допущены в ходе выборов в парламент страны 4 октября 2020 года. В настоящее время общественно-политическая ситуация в Кыргызстане нормализована», — сказал и.о. президента.

По его словам, Кыргызстан продолжит выполнять свои международные обязательства и условия ранее подписанных международных договоров и добавил, что органы государственной власти работают в штатном режиме.

Талант Мамытов отметил, что 10 января 2021 года пройдут выборы президента, и заверил, что для проведения честных и конкурентных выборов и дальнейшей стабилизации ситуации в стране будут приложены все усилия.

Он поблагодарил президентов стран-членов ОДКБ за их позицию во время событий 5–6 октября и за поддержку в трудное для страны время. И.о. главы государства подчеркнул особую роль России в стабилизации ситуации на Кавказе и в других сложных регионах.

«В целом считаю, что председательство и, самое главное, действия Российской Федерации в 2020 году во многом укрепили ОДКБ и предопределили дальнейшие пути ее развития», — сказал Мамытов.

И.о. президента отметил, что этот год – особенный для членов ОДКБ, так как на него пришлось 75-летие победы во Второй мировой войне, которая «объединила народы и указала путь вперед».

«Понеся огромные человеческие и материальные потери в той страшной войне, именно наши народы сегодня знают цену дружбе, взаимовыручке и единству. Общая история, высокий союзнический дух и взаимная поддержка — главные составляющие ОДКБ», — отметил Мамытов.

Жапаров и переговоры с Путиным

Это первая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой Талант Мамытов участвовал в качестве исполняющего обязанности президента.

До Мамытова и.о. президента был Садыр Жапаров. 13 ноября у него состоялся первый официальный телефонный разговор с Путиным в качестве и.о. президента. До этого Жапаров и Путин виделись 10 ноября на онлайн-заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Тогда премьер-министр попросил Путина обсудить с ним по телефону «ряд актуальных вопросов по сотрудничеству». Впрочем, повестка выступления Жапарова на саммите ШОС была примерно такой же, что и при разговоре с президентом России.

После отставки предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно» отслеживает происходящее в Кыргызстане.

Он подчеркнул, что российские власти хотят, чтобы ситуация в Кыргызстане «как можно скорее успокоилась» и развивалась дальше исключительно в конституционном русле «без каких-либо деструктивных» действий с любой стороны.