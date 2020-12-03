Глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова в интервью изданию Vesti.kg прокомметировала решение Конституционной палаты о признании переноса парламентских выборов и реформы Конституции законным.

По ее словам, сначала она была уверена, что Конституционная палата поддержит ее жалобу, однако позже итог оказался другим. Такое решение она назвала парадоксальным.

«Я наблюдаю такое не в первый раз, особенно в тех случаях, когда решение палаты связано с политическими вопросами. Судьи стараются сохранить свое лицо, очевидно, что невозможно принять закон в течение дня. Они начинают излишне теоретизировать, придумывать непонятные обоснования. Совесть в этом случае не становится определяющим фактором, и это печально», — сказала Сооронкулова.

Она добавила, что по своему опыту работы судьей Конституционной палаты знает, что «в принятие важных политических решений обязательно вмешивается власть».

Сооронкулова считает, что перед каждым судьей палаты по новой Конституции будет стоять вопрос — будут ли они вновь назначены на свои позиции и «поэтому судьи прогибаются под нынешнюю власть».

Решение Конституционной палаты

Конституционная палата 2 декабря признала положения закона о переносе выборов в парламент и проведении конституционной реформы не противоречащими Конституции.

Заявление о том, что парламент допустил нарушения, приняв закон о переносе выборов и проведении референдума, написали Клара Сооронкулова, активисты Нурлан Касымбеков и Таалайбек Усубалиев.

Заявители уличили парламент в нарушении Конституции, потому что депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях в тот же день, как его обнародовали. Истцы считают, что было нарушено право граждан на обсуждение.

Однако палата решила, что закон можно было принимать экстренно без общественных обсуждений.

«Заявление, что оспариваемый закон был принят в нарушение принципа открытости и ответственности госорганов, а также без соблюдения установленных процедур его принятия, в том числе процедуры общественного обсуждения, тем самым нарушив Конституционные нормы о выходе за пределы полномочий, является ошибочным», — говорится в решении палаты.

Сооронкулова же во время заседания палаты сказала, что не услышала ни одного веского аргумента, чтобы убедить в необходимости переноса выборы в парламент и проведении реформы.

«Все это жалкие оправдания. Они все время ссылаются на режим чрезвычайной ситуации. Я хочу отметить, что режим ЧС регулируется законодательством о гражданской защите», — сказала в своей речи она.