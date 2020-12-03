Республиканский штаб сообщил, что на 3 декабря в Кыргызстане скончались четыре пациента с коронавирусом. Три пациента скончались в Бишкеке и один в Ошской области.
Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 281 пациент.
По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 420 человек.
- Бишкек — 179;
- Ош — 8;
- Чуйская область — 112;
- Ошская область — 26;
- Таласская область — 13;
- Нарынская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 35;
- Джалал-Абадская область — 15;
- Баткенская область — 28.
За все время пандемии в стране выявили 73 933 случая заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 400 пациентов. По всей стране за время пандемии выписали 65 589 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19.
- Бишкек — 6;
- Чуйской области — 2;
- Ош — 1;
- Ошской области — 1;
- Баткенской области — 2.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 944 медиков, из которых всего выздоровели 3 634 медработника.