Республиканский штаб сообщил, что на 3 декабря в Кыргызстане скончались четыре пациента с коронавирусом. Три пациента скончались в Бишкеке и один в Ошской области.

Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 281 пациент.

По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 420 человек.

Бишкек — 179;

Ош — 8;

Чуйская область — 112;

Ошская область — 26;

Таласская область — 13;

Нарынская область — 4;

Иссык-Кульская область — 35;

Джалал-Абадская область — 15;

Баткенская область — 28.

За все время пандемии в стране выявили 73 933 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 400 пациентов. По всей стране за время пандемии выписали 65 589 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 6;

Чуйской области — 2;

Ош — 1;

Ошской области — 1;

Баткенской области — 2.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 944 медиков, из которых всего выздоровели 3 634 медработника.