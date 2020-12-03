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Республиканский штаб сообщил, что на 3 декабря в Кыргызстане скончались четыре пациента с коронавирусом. Три пациента скончались в Бишкеке и один в Ошской области.

Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 281 пациент.

По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 420 человек.

  • Бишкек — 179;
  • Ош — 8;
  • Чуйская область — 112;
  • Ошская область — 26;
  • Таласская область — 13;
  • Нарынская область — 4;
  • Иссык-Кульская область — 35;
  • Джалал-Абадская область — 15;
  • Баткенская область — 28.

За все время пандемии в стране выявили 73 933 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 400 пациентов. По всей стране за время пандемии выписали 65 589 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19.

  • Бишкек — 6;
  • Чуйской области — 2;
  • Ош — 1;
  • Ошской области — 1;
  • Баткенской области — 2.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 944 медиков, из которых всего выздоровели 3 634 медработника.

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