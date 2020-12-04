Пресс-служба минфина сообщила, что банки и кредитные организации получат обещанные компенсации за списание процентов по кредитам для населения только в 2021 году.

По данным ведомства, они будут выплачиваться ежемесячно после того, как кредиторы подадут заявки о компенсациях в Нацбанк.

«Что касается компенсации за декабрь, то банки и кредитные учреждения ее обязательно получат в январе», — сообщили «Клоопу» в минфине.

Правда, для этого парламент должен одобрить выделение 1,2 млрд сомов из госбюджета на выплату этих компенсаций. Соответствующие поправки в проект Закона «О республиканском бюджете на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы» еще находятся на рассмотрении в парламенте.

«Все эти компенсации предусмотрены бюджетом, правительство никак не может отказать. В бюджете следующего 2021 года эта сумма предусмотрена», — пояснили «Клоопу» в минфине.

Ранее инициатор господдержки заёмщикам Садыр Жапаров завлял, что финансовым учреждениям компенсируют проценты не за счёт государства.

«Источники найдены. Мы расскажем о них позже, когда будем выступать с отчетом […] Еще раз повторю, что деньги выделяются не из бюджета», — говорил Жапаров.

На тот момент он занимал должность премьер-министра и и.о. президента.

13 ноября, до снятия своих полномочий Жапаров подписал распоряжение, по которому правительство на три месяца освободило заемщиков от уплаты процентов по кредитам до 100 тысяч сомов.

Позже кабмин поручил Нацбанку до 1 декабря представить в минфин список банков для заключения соглашения о субсидировании процентов. При этом, Нацбанк должен проконтролировать достоверность данных и целевое использование субсидии.

Предполагалось, что минфин будет ежемесячно в течение 5 рабочих дней после получения нового реестра заемщиков перечислять в указанные банки средства для субсидирования.

А Нацбанк рекомендовал заемщикам обратиться в банки до 5 декабря с письменным заявлением, чтобы их включили в реестр для освобождения от уплаты процентов.