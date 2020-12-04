Экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова, которая находилась под арестом по делу о продаже радиочастот, вернулась домой: по информации ИА 24.kg, меру пресечения ей изменили в обмен на сотрудничество со следствием.

Таким образом, под арестом в СИЗО ГКНБ остается еще несколько фигурантов дела о продаже радиочастот. В том числе и учредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров родственники которого заявляли о его тяжелой болезни — ему необходима срочная операция.

Дело о продаже радиочастот

Фактом коррупции в Госагентстве связи занимается межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ с апреля 2020 года. Тогда ГКНБ объявил, что Черногубову, которую 12 мая водворили в СИЗО ГКНБ, обвиняют в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом информационных технологий и связи (ГКИТиС) при продаже радиочастот и переоформлении лицензии одного из операторов в связи с изменением стандартов связи.

Вслед за ней арестовали еще двух сотрудников ГКНБ и двух сотрудников ГКИТиС, а также задержали учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова.

Депутатка Ирина Карамушкина тогда раскритиковала ГКНБ, заявив, что «по делу о продаже частот Ala-TV органы сами погрязли в коррупции», и что «несколько сотрудников с вашим начальником [главой ГКНБ Орозбеком Опумбаевым, который после начала политического кризиса 5 и 6 октября исчез и теперь разыскивается МВД] контролировали эту схему». Но председатель ГКНБ, позже отчитываясь о ходе расследования, на ее обвинения не ответил.

Появилась позже и информация, что к правонарушению мог быть причастен и тогдашний глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев. Абылгазиев на фоне скандала ушел в отпуск, а затем и подал в отставку. Но официально о том, фигурирует ли он в этом деле, не заявлялось.