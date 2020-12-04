ЦИК сообщила, что кандидат в президенты депутат Саматбек Ибраев набрал недостаточно подписей, чтобы участвовать в предвыборной гонке. По данным рабочей группы по приему и проверке подписных листов, у Ибраева в документах оказалось всего 15 033 подписи.

Согласно Конституции, кандидат на пост президента должен быть поддержан не менее чем 30 тысячами и не более чем 60 тысячами подписей избирателей.

В итоге, Центральная избирательная комиссия вернула подписные листы уполномоченным представителям Ибраева. Кроме того, в пакете документов у кандидата не оказалось справки о внесении избирательного залога.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК проверяет представленные подписи на достоверность в течение 8 календарных дней.

К середине ноября документы в ЦИК сдали 63 претендента на пост президента, а к началу декабря дошли только 20 кандидатов — они внесли залог в миллион сомов и собрали подписи более 30 тысяч избирателей. Теперь подписи должны проверить — те, чьи подписи признают действительными, пройдут регистрацию.

Досрочные выборы президента в Кыргызстане должны пройти 10 января 2021 года.