Нардепам шестого созыва перечислили зарплату за ноябрь. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе парламента. Ранее депутаты предлагали коллегам отработать оставшийся срок бесплатно ввиду финансового кризиса в стране.

Пресс-служба парламента уточнила, что часть парламентариев перечислила свою зарплату за октябрь на ремонт Белого дома, где заседают депутаты.

Инициативу работать бесплатно поднимали сами нардепы. На заседании 22 октября вице-спикерка Аида Касымалиева повторила ранее озвученное предложение отказаться от зарплаты с начала 2021 года. Тогда ее коллега Евгения Строкова высказалась против этой идеи.

«Мне вот интересно, если бы избрали новый парламент, он тоже работал бесплатно? Потому что, в отличие от большинства, Аида Камчибековна [Касымалиева], я, Айнура Осмонова, Айнуру Алтыбаева — мы живем только на зарплату. Только на зарплату — можете проверить наши активы», — сказала тогда Строкова.

Аида Касымалиева внесла свое предложение на фоне переноса повторных парламентских выборов на 2021 год и соответственно продление полномочий шестого созыва парламента. На этом же заседании депутаты приняли сразу в трех чтениях соответствующий конституционный законопроект.

Партия «Реформа» в лице ее лидерки Клары Сооронкуловой и двое активистов — Таалайбек Усубалиев и Нурбек Касымбеков — обратились в Конституционную палату, чтобы она дала свое заключение о законности такого решения.

На заседании 2 декабря члены Конституционной палаты не признали законопроект о переносе выборов противоречащим Конституции. Также судебная коллегия заявила, что полномочия предыдущего созыва продолжаются до первого заседания нового созыва.

По мнению судей, в этот период депутаты имеют полномочия принимать особо важные законопроекты, «направленные на стабилизацию общественно-политической ситуации» в стране — так называли законопроект о переносе выборов в парламент.

Ремонт Белого дома

Демонтаж забора вокруг Белого дома 6 ноября 2020 года. Фото: Камила Баймуратова

И.о. президента Талант Мамытов во время сноса ограждения вокруг здания парламенета в начале ноября сообщил, что Белый дом будет отремонтирован за счет зарплат депутатов и помощи «спонсоров».

«Сейчас данный вопрос решается, депутаты сами инициировали и отказались от получения заработной платы, данные средства позволяют нам решить вопрос и восстановить разбитые окна и двери», – сказал тогда спикер.

Мамытов обещал «максимально» постараться решить вопрос своими силами, без привлечения бюджетных средств. При этом, он не уточнил, что это за спонсоры, и какие компании предоставляют добровольную помощь.

Ранее парламент создал комиссию по определению ущерба зданию Белого дома, нанесенного в ходе протестов в ночь на 6 октября. Комиссия пока не завершила свою работу и точная сумма, которая потребуется на восстановление Белого дома пока неизвестна.

При этом депутаты 25 ноября уже начали заседать в зале Белого дома, а чуть позже на сайте госзакупок был объявлен тендер на приобретение компьютеров и ноутбуков для них на сумму 15,5 млн сомов.

До этого депутат Акылбек Жапаров заявлял, что на ремонт Белого дома потребуется около 450 миллионов сомов из бюджета страны. Бывший тогда и.о. президента Садыр Жапаров опроверг эту сумму, назвав свою — менее 10 миллионов сомов.

Депутат Марлен Маматалиев и вовсе предложил депутатам сделать ремонт кабинетов за свой счёт. По его мнению, 90% парламентариев располагают необходимыми финансовыми средствами. Депутатка Строкова тогда сказала, что не будет ремонтировать за свой счет то, что «люмпены какие-то раздолбили».

Протесты и захват здания

Здание Белого дома было разгромлено толпой протестующих в ночь с 5 на 6 октября.

Толпе митингующих удалось сломать ворота Белого дома и пробраться внутрь. Они разгромили практически все кабинеты депутатов, сломали технику, украли полотна известных советских художников и уничтожили документы.

Кроме этого, пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что во время захвата здания был уничтожен сервер, на котором хранились законопроекты.

Захват здания произошёл на фоне массовых протестов в Бишкеке после прошедших парламентских выборов 4 октября. Тогда тысячи кыргызстанцев вышли на центральные улицы с требованиями признать итоги голосования недействительными.

Протесты переросли в столкновения между митингующими и силовиками. Последние стреляли резиновыми пулями и пускали светошумовые гранаты в сторону протестующих.

Митинги в Бишкеке продолжались дней с 5 по 14 октября, как на главной площади «Ала-Тоо», так и на старой площади у Дома правительства.