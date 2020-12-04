Досудебное производство по факту съемки заседания айылного кенеша Чаткала Джалал-Абадской области закрыли. По этому делу ОВД Чаткальского района вызвало на допрос журналиста «Клоопа» Аскарбека Мырзабекова. Об этом «Клоопу» рассказал адвокат Мырзабекова Уткир Джаббаров.

По его словам, гражданское дело прекратили «ввиду отсутствия состава преступления» в тот же день допроса журналиста — 25 ноября.

«Мы с Аскаром были в Чаткальском РОВД. Нам там сказали, что никакого противоправного или противозаконного действия в отношении Аскара они не совершали. Сказали, что никакого давления во время допроса в качестве свидетеля не было. Аскар подтвердил, единственное, он сказал, что его телефон взяли и заставили удалить видео», — рассказал адвокат.

Джаббаров сказал, что начальник следственного отдела и другие следователи до сих пор этого не признают. Адвокат отметил, что производство было начато не в отношении Мырзабекова, а по факту заявления депутатов айыльного кенеша.

По словам юриста, следователи допросили все лица, которых касалось это заявления, кроме тех, кто заболел COVID-19.

Мырзабеков решил обратиться в Чаткальский районный суд с жалобой на действия депутатов айыльного кенеша. По его словам, когда он прибыл в Чаткальский РОВД, адвокат уже был там.

«Когда я прибыл, адвокат уже разговаривал со следователем. Упоминаний о давлении и угрозах со стороны следователя [Марата Жабайкулова] во время разговора не было. Но он же говорил, что если в группе [“Чаткал Көйгөйү”] будет упомянуто его имя, то первым меня задержат. Следователь сообщил, что дело уже прекращено и вручил копию постановления», — сказал Мырзабеков.

Журналист добавил, что до этого Жабайкулов во время разговора с местным омбудсменом также отрицал факт угроз и давления в ходе допроса. Но Мырзабеков стоит на своем: следователь читал его личные переписки в телефоне и заставил удалить видео. Также, по его словам, Жабайкулов грозил ему задержанием.

Юристка общественного фонда «Клооп Медиа» Фатима Якупбаева 27 ноября подала жалобу в Генеральную прокуратуру на действия милиционера, вызвавшего на допрос журналиста «Клоопа».

Она считает, что действия следователя являются противоправными, так как он прочел личную переписку в телефоне Мырзабекова, а также заставил его удалить видео с заседания, опубликованное на YouTube канале корреспондента.

«Действия следователя ОВД Чаткальского района Джалал-Абадской области Жабайкулова нарушили права и законные интересы Мырзабекова, так и Общественного фонда “Клооп Медиа”, поскольку фото и видео, которые были сохранены на телефоне Мырзабекова были созданы и сохранены по поручению “Клооп Медиа”, которое было намерено продолжать информировать о нарушениях на месторождениях», — говорится в жалобе.