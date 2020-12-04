В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 4 ноября рассказали, в каком случае кандидатам в президенты вернут избирательный залог в 1 миллион сомов.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев пояснил, что залог будет возвращен, если претендент наберет не менее 1% голосов избирателей.

Кроме того, залог могут вернуть, если кандидат откажется от участия в выборах или его дисквалифицирует ЦИК до того момента, пока не будут изготовлены избирательные бюллетени.

В Центризбиркоме отметили, что текст бюллетеня должен быть утвержден до 21 декабря, и изготовлены они будут до 2 января.

Отозвать свои документы кандидат вправе до 7 января включительно.

К середине ноября документы в ЦИК сдали 63 претендента на пост президента, а к началу декабря дошли только 20 кандидатов — они внесли залог в 1 миллион сомов и собрали подписи более 30 тысяч избирателей. Теперь подписи должны проверить — те, чьи подписи признают действительными, пройдут регистрацию.

10 января 2021 года в Кыргызстане пройдут досрочные президентские выборы.

Залоги партий

После того, как ЦИК признал недействительными итоги выборов 4 октября 2020 года, несколько партий потребовали вернуть им избирательные залоги в размере 5 млн сомов.

В Центризбиркоме ответили, что не могут вернуть партиям вложенные средства, так как подобная норма не прописана в законе. Несмотря на это, член ЦИК Абдыжапар Бекматов отметил, что сейчас комиссия ищет пути для возврата залога партиям.

«В конституционном законе нет нормы о том, чтобы возвращать избирательный залог партиям в случае признания выборов недействительными. Мы дали парламенту свои предложения, некоторые депутаты инициируют соответствующий закон. Мы ищем всевозможные пути, чтобы вернуть им средства», – сказал Бекматов.