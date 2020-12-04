Президент фонда «Оказание юридической помощи инвалидам» Толкунбек Исаков избран заместителем председателя Совета по делам лиц с инвалидностью при Правительстве КР. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба министерства труда и соцразвития.
Исакова назначили на первом заседании Совета 1 декабря. На нем присутствовали также вице-премьер-министресса Эльвира Сурабалдиева, глава минтруда Ализа Солтонбекова, ее заместительница Жаныл Алыбаева, представители госорганов, международных и некоммерческих организаций.
По данным пресс-службы, во время мероприятия заслушали доклад о реализации Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. Для этого в рамках государственно-частного партнерства был инициирован проект «Организация центров дневного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья».
Также участникам презентовали нулевой отчет о положении лиц с инвалидностью на момент ратификации этой Конвенции.
Пресс-служба отмечает, что Совет был образован в текущем году для обеспечения взаимодействия госорганов, ОМСУ, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с социальной защитой лиц с инвалидностью.
Кто такой Толкунбек Исаков?
Исаков — выпускник юридического института КГНУ, он занимается защитой прав лиц с инвалидностью уже почти двадцать лет. Первым его опытом стало руководство Фондом «Оказание юридической помощи инвалидам» в 2001 году.
C 2002 по 2006 год он преподавал в Центре заочного обучения КГНУ, с 2004 по 2011 годы — возглавлял юротдел компании «Марс». Также Исаков с 2002 по 2019 годы председательствовал в ряде рабочих групп по разработке законов и пособий для лиц с инвалидностью.
В 2010 году Исаков входил в состав Конституционного совещания, которое обсуждало поправки в основной закон страны.
После этого он активно занимался общественной деятельностью: входил в Общественный экспертный совет при президенте по вопросам развития образования, общественный совет финпола.
Так же с 2014 по 2019 годы Исаков возглавлял общественный совет МВД, а в ноябре 2019 он возглавил Комитет по защите прав лиц с инвалидностью.
Кроме того, Исаков занимался и спортом: в 2018-2019 годах был чемпионом по армрестлингу Кыргызстана и Азии — у него четыре золотые медали соревнований. В апреле 2019 года он стал вице-президентом Национальной федерации армрестлинга.
На прошедших 4 октября выборах в парламент Исаков баллотировался в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» — он находился на 120 месте в списке кандидатов.
В рядах партии Исаков намеревался повысить престижность спорта и создать условия для его развития.