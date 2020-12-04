Президент фонда «Оказание юридической помощи инвалидам» Толкунбек Исаков избран заместителем председателя Совета по делам лиц с инвалидностью при Правительстве КР. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба министерства труда и соцразвития.

Исакова назначили на первом заседании Совета 1 декабря. На нем присутствовали также вице-премьер-министресса Эльвира Сурабалдиева, глава минтруда Ализа Солтонбекова, ее заместительница Жаныл Алыбаева, представители госорганов, международных и некоммерческих организаций.

По данным пресс-службы, во время мероприятия заслушали доклад о реализации Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. Для этого в рамках государственно-частного партнерства был инициирован проект «Организация центров дневного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья».

Также участникам презентовали нулевой отчет о положении лиц с инвалидностью на момент ратификации этой Конвенции.

Пресс-служба отмечает, что Совет был образован в текущем году для обеспечения взаимодействия госорганов, ОМСУ, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с социальной защитой лиц с инвалидностью.

Кто такой Толкунбек Исаков?