На пресс-конференции 4 декабря члены Конституционного совещания обсудили переход Кыргызстана на президентскую форму правления. В частности было предложено всю исполнительную власть передать президенту, а вместо премьер-министра ввести новую должность председателя правительства.

По словам членов КС, председатель правительства возглавит только кабинет министров. При этом, должности вице-президента не предусматривается.

Член КС Болот Токтобаев считает «логичным», что в предлагаемой форме правления президент будет возглавлять исполнительную власть. Однако, по его словам, в Конституцию будет введён отдельный пункт «о персональной ответственности президента».

Согласно ранее предложенному группой депутатов новому проекту Конституции, президент действительно становится главой исполнительной вести власти.

При этом, в документе указано, что если парламент выразит недоверие правительству, оно в полном составе должно уйти в отставку. Однако, президент, возглавляющий его, в отставку не уходит, то есть, фактически «ответственности» в предложенном проекте пока не предусмотрено.

В действующей Конституции указано, что правительство является высшим органом исполнительной власти, а возглавляет правительство премьер-министр.

Поправки в Конституцию и Конституционное совещание

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция», потому что значительно усиливает президентские полномочия. Несколько депутатов, которые значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ или не участвовали в его разработке.

Ряд политиков и активистов выступил против принятия новой редакции Основного закона. Позже власти приняли решение организовать Конституционное совещание, члены которого могли бы обсудить поправки в основной закон страны.

20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ о его образовании. В состав органа вошли около 90 человек, среди которых есть действующие парламентарии.

Конституционное совещание рассматривает проект новой Конституции, в котором расширены полномочия президента и введен новый институт – Народный курултай.

Депутат Бекешев в своем телеграм-канале пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву. Также экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

26 ноября и.о. президента Мамытов включил в состав совещания еще десять новых лиц, среди которых экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Кантемир Мурзабеков, правозащитница Толекан Исмаилова и несколько «независимых экспертов» и общественных деятелей.

При этом, предложение вступить в ряды экспертов Конституционного совещания отклонили докторка юридических наук Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев. Они считают, что КС нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения.

22 и 29 ноября несколько сотен человек в Бишкеке вышли на мирную акцию протеста с требованием не проводить референдум по изменению Конституции.

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