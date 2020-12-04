Пресс-служба Министерства финансов сообщила журналисту «Клоопа», что на спецсчет ведомства, Райымбек Матраимов на 3 декабря перечислил 688,7 млн сомов.

«В начале были переводы средств каждый день, а сейчас уже через день. Точно сказать не можем, когда именно совершаются платежи, так как операции можно совершать до 16:00», — сообщили в минфине.

В министерстве добавили, что полученные от Матраимова средства пока никак не расходуются. Решение по их назначению примет правительство.

Миллиарды от Матраимова

Райымбека Матраимова задержали сотрудники ГКНБ 20 октября. По данным спецслужб, Матраимов и другие должностные лица наладили коррупционную схему в системе Гостаможни с 2016 года.

В тот же день суд отпустил Матраимова под домашний арест. А в ГКНБ сообщили, что он пошел на сделку со следствием и обещал выплатить 2 млрд сомов в счет государства.

О выплате 2 млрд сомов говорил и Садыр Жапаров 4 ноября, занимавший на тот момент пост и.о. президента. Жапаров утверждал, что Матраимов выплатит эти деньги до конца ноября 2020 года.

Матраимов является главным фигурантом расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.