Пресс-служба Финансовой полиции сообщила, что при строительстве электроснабжения в жилом массиве Кен-Сай в Ошской области государству был нанесен ущерб в 73,4 млн сомов.

«Стоимость двух трансформаторов завышена почти в 8 раз, а сумма ущерба предварительно составляет 73,4 млн сомов», — сообщили в финполе.

По данным следствия, Управление капитального строительства Ошской области заключило договор с одной из компаний для электроснабжения жилмассива Кен-Сай на 200 млн сомов.

Затем эта компания заключила договор субподряда с другой фирмой, которая должна было предоставить два трансформатора на 82,6 млн сомов. Но по факту стоимость купленных трансформаторов составила 10 млн сомов.

Ранее по этому делу уже задержали главу генерального подрядчика, заключивших договор с УКС Ошской области. Следствие по причастности других лиц продолжается.

Жилмассив Кен-Сай

О трате средств на освоение массива Кен-Сай рассказывал в своем расследовании журналист Ыдырыс Исаков. В нем Исаков объясняет, что после Ошских событий в 2010 году городские жители, у которых не было земли, начали захватывать территорию на окраине Оша.

Тогда власти города Ош и Ошской области, чтобы остановить захват земель, решили разделить массив Кен Сай на участки и распределить среди людей. В итоге 1 624 га территории массива были разделены между 10 500 людьми.

Строительные работы начали еще в 2011 году при губернаторстве Сооронбая Жээнбекова. Однако сейчас там никто не живет, так как нет ни воды, ни электричества, ни дорог.

Журналист также упоминал и о трансформаторах, заказ на который получила фирма СУТрансПромЖилСтрой, получив 240 млн сомов.

«Фирма ничего не сделала за 9 лет, кроме как привезти из России два трансформатора. Спецкомиссия пришла к выводу, что эта фирма выполнила работу лишь на 134 млн сомов», — рассказал журналист.

Цена производителей при продаже этих трансформаторов, как и по новым данным финпола, была около 10-11 млн сомов.