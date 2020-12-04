Пресс-служба правительства сообщила, что и.о. премьер-министра Артем Новиков подписал решение о продлении моратория на проверки бизнеса до 1 января 2022 года.

«Продление срока моратория направлено на предоставление дополнительного стимула субъектам предпринимательства в условиях распространения COV1D-19», — сообщили в правительстве.

Предложение о продлении моратория предлагало Министерство экономики еще в ноябре. Тогда ведомство вынесло проект постановления на общественное обсуждение.

Мораторий предлагалось ввести для создания благоприятных условий предпринимателям, обеспечения их правовой защиты и устранения необоснованного и излишнего вмешательства правоохранительных органов.

При этом, проверки могут провести в случае уголовного или гражданского судопроизводства, по заявлению граждан. Также возможна проверка таможней товара, находящихся под таможенным контролем.