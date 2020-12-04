Конституционное совещание приняло решение, что в новой редакции Конституции президент и парламент не будут отчитываться перед народным курултаем — он будет просто общественным органом.

«Курултай определен как общественный орган. Президент и парламент не будут отчитываться перед ним. Если бы отчитывались, курултай стал бы государственным органом. В мире есть только три классических ветви государственной власти: законодательная, исполнительная и судебная», — заявил член совещания, доктор юридических наук, профессор Академии госуправления при президенте Урмат Аманалиев.

По словам главы секции «Основы конституционного строя», сторонники курултая хотят сделать его общественным институтом, который «не будет госорганом, финансируемым из госбюджета».

Но при этом функции курултая разнятся с теми, которые декларировались Садыром Жапаровым, и теми, о которых говорил недавно председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашов, один из авторов новой версии Конституции.

Для чего обещали создать курултай?

Инициатор идеи введения курултая Садыр Жапаров. Первый раз о курултае он упомянул 10 октября, когда его кандидатуру как премьера после освобождения сторонниками из колонии одобрил кабмин. Тогда Жапаров сказал, что в его видении новой Конституции «президент будет, премьера не будет, будет система курултая».

Позже в интервью международному телеканалу Al Jazeera в передаче «Разговор с…», вышедшей в эфир 19 октября, он рассказал подробнее о том, чем курултай будет заниматься и зачем он нужен.

«У меня есть проект реформы Конституции. В нем предлагается вернуться к одномандатной системе голосования и создать курултай – орган, перед которым президент и парламент будут отчитываться раз в год. Курултай может отправить их в отставку, если сочтет их работу неудовлетворительной», — пообещал Жапаров, на тот момент уже и.о. президента и премьер-министр.

В качестве и.о.президента и главы кабмина Жапаров поучаствовал в создании Конституции и вписал туда свою инициативу: 23 ноября он дал интервью 7 каналу, в котором признался, что участвовал в создании проекта.

«Я внес всего лишь два предложения: объединить полномочия президента и правительства, а также про народный курултай», — сказал Жапаров.

Таким образом, решение Конституционного совещания не соответствует изначальному замыслу, ради которого этот орган планировался Жапаровым.

Не соответствует оно и словам главы совещания, одного из авторов проекта Конституции, Бекбосуна Борубашова.

«Институт народного курултая должен заниматься вопросами контроля над органами государственной власти. Его члены не должны принимать законы. Их задача — собираться раз в год, слушать отчет президента, торага ЖК и давать оценку их деятельности. Сейчас у нас никто и ни за что не отвечает, система так устроена благодаря действующему Основному закону. Надо отрегулировать этот механизм. Поэтому курултай стал необходимостью», — заявил он.

Конституционное совещание

20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания. В состав органа включено 89 человек, среди которых есть действующие парламентарии.

Депутат Бекешев в своем телеграм-канале пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву. Также экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

26 ноября и.о. президента Мамытов включил в состав совещания еще десять новых лиц, среди которых экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Кантемир Мурзабеков, правозащитница Толекан Исмаилова и несколько «независимых экспертов» и общественных деятелей.

При этом, предложение вступить в ряды экспертов Конституционного совещания отклонили экспертка по конституционному праву Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев. Они считают, что совещание нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения.