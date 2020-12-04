Фото: Пресс-служба правительства КР. Фото: Пресс-служба правительства КР. Фото: Пресс-служба правительства КР.

И.о премьер-министра Артём Новиков 3 декабря встретился с ведущими манасчы страны, которые рассказали о проблемах сказителей в творчестве. В частности, они жаловались на отсутствие штатных единиц манасчы в учреждениях культуры и отсутствие самого статуса «манасчы».

И.о. премьера в ответ заявил, что власти приложат все усилия, чтобы решить эти проблемы. По его словам, правительство разрабатывает пятилетнюю национальную программу по поддержке и популяризации эпоса «Манас».

«В мире есть разные культуры, которые доказывают свою древность архитектурными, историческими, археологическими достояниями. Уникальность эпоса «Манас» в том, что это великое живое наследие, не имеющее аналогов и занимающее особое место в мировой культуре. Он продолжает жить в том виде, в котором был изначально. Это сундук знаний, воспитывающий поколения. Эпос может сплотить всех нас в трудное для страны время, как например в период пандемии», — сказал он.

Новиков также отметил достижение манасчы Доолота Сыдыкова, который более 14 часов беспрерывно читал эпос «Манас» на площади.

«Надеюсь, что это событие попадет в книгу рекордов Гиннеса, что еще раз подчеркнет уникальность искусство сказания», — сказал Новиков.

«Манас» — крупнейший кыргызский эпос, который включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Его также внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире — он состоит из более 500 тысяч строк и рассказывает о подвигах и жизни героя Манаса и его потомков.

День эпоса «Манас» в Кыргызстане ежегодно отмечается 4 декабря.

Ранее министерство культуры и туризма сообщило, что в 2020 году день эпоса «Манас» впервые пройдёт в Национальном комплексе «Манас Ордо» в Талаской области. Там манасчы в течение суток будут по очереди зачитывать эпос.

«В мероприятии примут участие молодые и известные манасчы со всего Кыргызстана. Чтение манаса стартует 4 декабря в 11:00 и завершается 5 декабря в 11:00 […] Мероприятие организовано при поддержке спонсоров и меценатов, без затрат из республиканского бюджета», — отметили в ведомстве.