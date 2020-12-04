Политическая партия «Реформа» сделала заявление с жалобой на ЦИК и намерением подать на комиссию в суд.

Что говорят в «Реформе»

Причина — нежелание комиссии вернуть партии избирательный залог в 5 млн сомов после того, как выборы в парламент 4 октября были признаны недействительными и избирательный процесс не завершился. Из-за этого политобъединение не может вернуть деньги кыргызстанцам, которые помогали их собрать.

«Мы бьемся за эти средства не для личной выгоды. Согласно законодательству о выборах, эти 5 миллионов подлежат возврату внесшим их гражданам и организациям. Каждый, кто помог собрать нам этот залог, получит все свои средства назад до последнего сома», — говорят в партии.

«Реформа» считает, что средства, которые граждане собрали в ее поддержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса, «не должны быть украдены государством». И будет добиваться их возвращения через суд и иными законными методами.

Что говорят в ЦИК

В самой ЦИК отмечают, что вернуть деньги не могут: принятые изменения в конституционный закон, гарантирующие возвращение залога кандидатам в президенты и политическим партиям, получившие меньше 1% голосов избирателей, на выборы 4 октября не распространяются.

Они могут быть применены только к итогам повторных парламентских выборов, так как конституционный закон не имеет обратной силы. Эту информацию председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова отразила в письме к партии 28 ноября.

Тем не менее, в ЦИК заверили, что попытаются решить этот вопрос и комиссия уже внесла в парламент предложение внести поправки в уже подписанный конституционный закон о выборах. Если их примут, то все партии, участвовавшие в выборах 4 октября, смогут получить свои 5 млн сомов обратно.