К середине ноября документы в ЦИК сдали 63 претендента на пост президента, а к началу декабря дошли только 20 кандидатов — они внесли залог в миллион сомов и собрали подписи более 30 тысяч избирателей. Теперь подписи должны проверить — те, чьи подписи признают действительными, пройдут регистрацию.
Рассказываем, кто готов к следующему этапу политической гонки, а кто сдался и отказался от борьбы.
Равшан Жээнбеков
Экс-депутат Равшан Жээнбеков собрал 39 874 подписей избирателей. Накануне он дал интервью и назвал себя демократом, для которого важны права человека. И хотя он не верит, что эти выборы пройдут честно, а вероятность своей победы называет «чудом», он все равно идет на выборы — из-за принципов и амбиций.
Канат Исаев
Депутат «Кыргызстана» собрал необходимое количество подписей избирателей, Центризбирком еще не подсчитал точное число. Бывший мэр Токмака хотел баллотироваться еще в 2017 году, но в итоге поддержал Омурбека Бабанова, был обвинен в подготовке захвата власти и задержан.
Провел в СИЗО почти 10 месяцев, в июле 2018 года его отпустили под домашний арест. Весной 2019 года это дело приостановили.
Арстан Абдылдаев
Деятель и самоназванное божество, больше известное как Арстан Алай, собрал подписи 47 998 избирателей. У Абдылдаева уже есть опыт участия в выборах президента, в 2017 году он показал себя на дебатах, поддевая других, более влиятельных соперников — Омурбека Бабанова и Сооронбая Жээнбекова. В последнее время критиковал действующую власть.
Рашид Тагаев
Экс-депутат Рашид Тагаев собрал 40 651 подпись избирателей. В данный момент Тагаев — директор «Ошгаза». Бывший сотрудник правоохранительных органов — в разные годы занимал посты главы Управления внутренних дел по Джалал-Абадской, Таласской и Ошской областям.
Садыр Жапаров
Еще в начале октября — заключенный опальный политик, а к середине месяца — премьер и и.о. президента Садыр Жапаров сдал подписи 59 998 избирателей. У Жапарова богатое политическое прошлое — он был среди депутатов, получивших от первого президента Аскара Акаева согласие уйти в отставку, был соратником второго президента Курманбека Бакиева, оппонентом президентам Розе Отунбаевой и Алмазбеку Атамбаеву. При Атамбаеве Жапарова задержали и посадили, а в октябре 2020 года он при помощи сторонников после протеста недовольных выборами в парламент вышел на свободу и проводил в отставку президента Сооронбая Жээнбекова.
Женишбек Байгуттиев
Бывший советник второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева собрал подписи 51 896 избирателей. Байгуттиев — экономист, был полгода министром экономического регулирования, до этого много лет был председателем правления банка «Толубай». В октябре дал интервью журналисту расследователю Болоту Темирову, назвав арест экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова «показательным спектаклем».
Арстанбек Мыктыбек
Арстанбек Мыктыбек сдал 33 083 подписи избирателей. Мыктыбек — директор Центра развития халал-индустрии, известен, как журналист и религиозный активист, рассказывавший об исламе с экранов общественных и частных телеканалов.
Эльдар Абакиров
Бывший замминистра экономики сдал подписи 43 630 избирателей. В этом году он уже участвовал в выборах — правда в парламент, от партии «Ата-Мекен». Перед парламентскими выборами рассказал о масштабах коррупции и контрабанды в таможне, из-за чего ГТС назвала его некомпетентным.
Самат Ибраев
Депутат от СДПК собрал необходимое число подписей избирателей, но ЦИК еще не подсчитала точное количество. Самат Ибраев — депутат парламента, занимался стройбизнесом, президент Федерации фехтования и фонда имени манасчи Саякбая
В сентябре милиция начала процесс экстрадиции из Болгарии сына Ибраева Данияра, задержанного в городе София. Его подозревают в семи фактах мошенничества в особо крупном размере.
Бабур Тольбаев
Меценат, бизнесмен Бабур Тольбаев сдал подписи 58 029 избирателей. Тольбаев — руководитель микрокредитной компании «Мол Булак», но также занимается благотворительностью — например, помогал с сбором суммы для покупки линейного ускорителя.
Улукбек Кочкоров
Экс-министр соцразвития собрал необходимое количество подписей избирателей, ЦИК пока не озвучила какое. У Кочкорова большой опыт работы в различных министерствах — от Минфина до ГКНБ. В прошлом занимал должности председателя Комитета по экономической и фискальной политике и депутата парламента. Кочкоров уже баллотировался — и собрал нужное количество подписей — на выборах в 2017 году.
Бактыбек Калмаматов
Экс-депутат Калмаматов собрал 35 300 подписей избирателей. Калмаматов был зампредом в двух парламентских комитетах, по молодежной политике и по правопорядку. Председательствовал в комиссии, которая расследовала скандалы вокруг хаджа.
Абдиль Сегизбаев
Бывший глава ГКНБ собрал подписи 55 480 избирателей. В последнее время Сегизбаев критикует бывших коллег из ГКНБ, обвиняя их в давлении. Ранее был вызван на допрос один из сторонников политика по делу 2017 года — тогда руководство ГКНБ якобы препятствовало расследованию контрабанды золота. Руководил в 2017 году ведомством именно Сегизбаев.
Абдиль Сегизбаев — один из близких соратников Алмазбека Атамбаева. В отличие от многих других приближенных бывшего главы государства, его еще не привлекли к уголовной ответственности.
Кубан Чороев
Кубан Чороев смог сдать 39 053 подписи избирателей. Это не первые выборы Чороева, в 2017 году часть подписей признали недействительными и он не прошел регистрацию кандидатов в президенты. Чороев известен как экономист и иногда выступает в качестве эксперта для СМИ.
Клара Сооронкулова
Глава партии «Реформа» собрала 33 458 подписей избирателей. Сооронкулова активно оппонирует нынешней власти, за что подвергается атаке от фейковых аккаунтов. Клара Сооронкулова – бывшая судья Конституционной палаты. Она покинула свою должность после того, как назвала закон об обязательной биометрической регистрации «антиконституционным». Этот закон продвигался, когда президентом был Алмазбек Атамбаев.
Адахан Мадумаров
Лидер партии «Бутун Кыргызстан» сдал подписи 39 856 избирателей, поддержавших его кандидатуру. Это не первый его опыт сбора подписей — он участвовал в выборах президента в 2011 и 2017 годах.
На выборах президента в 2011 году Мадумаров занял второе место (14,8%), проиграв Алмазбеку Атамбаеву (62,5%). В 2017 Мадумаров проиграл (6,5%) и Сооронбаю Жээнбекову (54,2%), и Омурбеку Бабанову (33,4%).
Каныбек Иманалиев
Депутат собрал необходимое число подписей избирателей, но к полуночи ЦИК не успела подсчитать точное количество. Иманалиев депутат от партии «Ата Мекен», в октябрьских выборах не участвовал, хотя был замечен за заседании партии «Мекеним Кыргызстан». Активно выступает против изменения Конституции, участвует в воскресных маршах.
Курсан Асанов
Бывший зампред МВД сумел собрать 43 864 подписи. На последних выборах баллотировался в депутаты от «Бутун Кыргызстан» — а теперь намерен соперничать с лидером этой партии.
Аймен Касенов
Бывший топ-менеджер крупных компаний, в том числе «Газпрома», Аймен Касенов сумел собрать 46 270 подписей избирателей. В политике Касенов новое лицо, он известен как специалист с экономическим образованием, был с 2016 по 2019 год членом правления Российско-Кыргызского фонда развития. Был советником мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, который до мэрства возглавлял РКФР.
Имамидин Ташев
Глава стройкомпании «KG group» собрал необходимое количество подписей избирателей, ЦИК ведет пересчет. В октябрьских выборах баллотировался от партии «Замандаш». В 2017-18 годах его стройкомпанию обвиняли в обмане дольщики, Ташов факт обмана покупателей квартир отрицал.
Кто решил не участвовать в выборах?
В последний день сдачи подписей от участия в выборах отказались 11 человек. До них аналогичное решение приняли еще восемь.
3 октября от участия в выборах отказались:
- Безработный Базарбай Темишов;
- Активист Акжолтой Тукунов;
- Уже баллотировавшийся в 2017 году Арстанбек Малиев;
- Вошедший в Конституционное совещание экс-депутат Турсунбай Бакир уулу;
- Директор продакшн-студии Жамбылбек Камчиев;
- Глава санитарного полигона Бишкека Адилет Маматов;
- Бывший аким Московского района Азамат Эсенбеков;
- Экс-руководитель аппарата ЦИК Бактыбек Жумагулов;
- Безработный Абдыкаар Сыдыков;
- Застройщик Санжар Энназаров;
- Экс-депутат Кубанычбек Исабеков.
Еще раньше от участия в выборах отказались:
- Политолог Бакыт Бакетаев;
- Предприниматель Жыпаргул Тургуналиев;
- Учительница Карагач Исмаилова;
- Вошедший в Конституционное совещание экс-министр юстиции Марат Кайыпов;
- Юрист Орозбек Мадинов;
- Директор общества с ограниченной ответственностью «МЭНЭС» Турсунбек Жумабеков;
- Защитник лесов Сазыкбай Турдумалиев;
- Режиссер Садык Шер-Нияз — в аккурат после встречи с Садыром Жапаровым.
Также ЦИК недопустила до выборов из-за проблем с законом «угольного короля» Нурлана Мотуева, политиков Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова.
Из-за отсутствия сертификата о должном знании кыргызского языка недопустили до выборов:
- Докторку химических наук Анар Зарипову;
- Безработную Анаркуль Араеву;
- Бизнесмена Тынчтыка Акжолтоева;
- Учительницу Юлию Лилиенталь;
- Безработного Чынгыза Капарова;
- Преподавателя Жээнбека Искендерова;
- Адвокатессу Елену Клипачеву;
- Предпринимателя Султана Аджиматова;
- Журналиста Куттумидина Базаркулова.
Подавали документы в ЦИК и другие кандидаты. Их нет в списке тех, кто выплатил миллион сомов и собрал подписи, но и нет среди тех, кто отозвал документы.
Вероятно, эти кандидаты тоже в выборах участвовать не будут:
- Поэт Темирлан Ормуков;
- Правозащитница Токтоайым Уметалиева;
- Активист Назарбек Нышанов;
- Защитник ледников Урустам Кабылбеков;
- Экс-депутат Бактыбек Керимбеков;
- Предприниматель Медер Болгомбаев;
- Активист-националист Бакыт Романов;
- Заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова;
- Сотрудник МВД Ербол Токтогулов;
- Экс-чиновник Кубанычбек Токтосунов;
- Экс-прокурор Мирлан Калыбеков;
- Безработный Ильгиз Товкеев;
- Безработный Айбек Эркетаев;
- Безработный Жаныбек Суюналиев.