К середине ноября документы в ЦИК сдали 63 претендента на пост президента, а к началу декабря дошли только 20 кандидатов — они внесли залог в миллион сомов и собрали подписи более 30 тысяч избирателей. Теперь подписи должны проверить — те, чьи подписи признают действительными, пройдут регистрацию.

Рассказываем, кто готов к следующему этапу политической гонки, а кто сдался и отказался от борьбы.