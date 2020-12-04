Фото: МИД КР.

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу и министр иностранных дел Руслан Казакбаев 3 декабря на видеоконференции обсудили политическое и экономическое сотрудничество между странами. Посол заявил, что американские правоохранительные органы готовы помочь Кыргызстану в борьбе с организованной преступностью.

«Правоохранительные органы США готовы помочь в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности, также США готовы поддержать в разрушении и ликвидации их международных преступных сетей», — сказал Дональд Лу.

Он также отметил, что США приветствуют решение направить на анализ в Венецианскую комиссию проект новой Конституции.

Казакбаев в свою очередь отметил важность заявлений со стороны Посольства США о происходящих событиях в стране.

«Достигнуто взаимопонимание о необходимости совместной работы по проведению радикальных реформ в стране, нацеленных на дальнейшее развитие инклюзивности политической системы, укрепление демократических институтов и верховенства права», — сообщили в МИД.

Посольство США о Конституционной реформе

27 ноября посольство США в Кыргызстане выпустило заявление о Конституционной реформе в стране. В посольстве отметили, что приветствуют предложение кандидатов в президенты отложить проведение референдума по конституционной реформе до более позднего срока.

«Решения о внесении любых изменений в Конституцию должны приниматься народом Кыргызстана после широкого общественного обсуждения. Конституционный совет должен включать широкий спектр голосов, в том числе представителей гражданского общества, средств массовой информации и оппозиции», — говорится в заявлении.

А 1 декабря посольство США в своём Твиттере прокомментировало дело экс-таможенника Райымбека Матраимова.

«В деле ГКНБ по Матраимову появились и другие фигуранты. Следствие плюс приговор — это ключ к борьбе с организованной преступностью и обеспечению того, что любой, кто ворует у кыргызского народа, предстанет перед правосудием», — говорится в сообщении.

Райымбек Матраимов — один из главных фигурантов журналистского расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.