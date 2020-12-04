Издание «Фактчек», которое занимается проверкой информации на достоверность, проверило обсуждаемую в соцсетях новость о том, что Садыр Жапаров, сидя в креслах и.о.президента и премьер-министра, назначил директором Госслужбы миграции своего свата Таштанбека Каймазарова.

Как отмечается в расследовании, Каймазаров приходится сватом Садыру Жапарову. Его родная племянница Айгерим Канатбекова [дочь Райкуль Жапаровой, объявленной в международный розыск за легализацию преступных доходов, мошенничество и злоупотребление полномочиями] — жена Санжара Каймазарова. Санжар Каймазаров — родной сын главы Госслужбы миграции.

Также фактчекеры отмечают, что, по данным ЦИК КР, Таштанбек Каймазаров участвовал в выборах депутатов Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил», соучредителями которой числятся племянник Садыра Жапарова – Джапаров Азат Сабырович, а также муж его старшей сестры Райкуль Жапаровой — Курманов Канатбек Бейшеевич.

Кроме того, журналисты «Фактчека» выяснили, что среди новых кадров, возглавивших госорганы после смены власти, есть еще один сват Садыра Жапарова.

Турусбек Түмөнбаев, недавно назначенный Жапаровым глава Госучреждения «Унаа» при ГРС — родной брат мужа еще одной сестры Жапарова Акат Джапаровой. Ни Түмөнбаев, ни Каймазаров официально родство с Жапаровым не опровергали.