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Республиканский штаб сообщил, что на 4 декабря в Кыргызстане скончались четыре пациента с коронавирусом. По одному пациенту скончались в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 285 пациентов от осложнений вызванных коронавирусом.

По данным штаба, в стране выявили 440 случаев заражения коронавирусом.

  • Бишкек — 109;
  • Ош — 17;
  • Чуйская область — 162;
  • Ошская область — 24;
  • Таласская область — 13;
  • Нарынская область — 14;
  • Иссык-Кульская область — 37;
  • Джалал-Абадская область — 39;
  • Баткенская область — 25.

За все время пандемии в Кыргызстане выявили 74 373 случая заражения COVID-19.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 524 пациента. По всей стране за время пандемии выписали 66 113 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. Из которых трое работают в красной зоне.

  • Чуйской области — 5;
  • Ош — 1;
  • Ошской области — 1;
  • Джалал-Абадской области — 1;
  • Иссык-Кульской области — 3;
  • Таласской области — 1.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 15 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 956 медиков, из которых всего выздоровели 3 649 медработников.

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