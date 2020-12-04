Республиканский штаб сообщил, что на 4 декабря в Кыргызстане скончались четыре пациента с коронавирусом. По одному пациенту скончались в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях.
Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 285 пациентов от осложнений вызванных коронавирусом.
По данным штаба, в стране выявили 440 случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 109;
- Ош — 17;
- Чуйская область — 162;
- Ошская область — 24;
- Таласская область — 13;
- Нарынская область — 14;
- Иссык-Кульская область — 37;
- Джалал-Абадская область — 39;
- Баткенская область — 25.
За все время пандемии в Кыргызстане выявили 74 373 случая заражения COVID-19.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 524 пациента. По всей стране за время пандемии выписали 66 113 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. Из которых трое работают в красной зоне.
- Чуйской области — 5;
- Ош — 1;
- Ошской области — 1;
- Джалал-Абадской области — 1;
- Иссык-Кульской области — 3;
- Таласской области — 1.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 15 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 956 медиков, из которых всего выздоровели 3 649 медработников.