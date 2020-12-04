Республиканский штаб сообщил, что на 4 декабря в Кыргызстане скончались четыре пациента с коронавирусом. По одному пациенту скончались в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 285 пациентов от осложнений вызванных коронавирусом.

По данным штаба, в стране выявили 440 случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 109;

Ош — 17;

Чуйская область — 162;

Ошская область — 24;

Таласская область — 13;

Нарынская область — 14;

Иссык-Кульская область — 37;

Джалал-Абадская область — 39;

Баткенская область — 25.

За все время пандемии в Кыргызстане выявили 74 373 случая заражения COVID-19.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 524 пациента. По всей стране за время пандемии выписали 66 113 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. Из которых трое работают в красной зоне.

Чуйской области — 5;

Ош — 1;

Ошской области — 1;

Джалал-Абадской области — 1;

Иссык-Кульской области — 3;

Таласской области — 1.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 15 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 956 медиков, из которых всего выздоровели 3 649 медработников.