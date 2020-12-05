Чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова победила в виртуальном турнире United World Wrestling между звездами женской борьбы. Голосование проходило на инстаграм-странице UWW. Участниц было 16.

Тыныбекова вышла в финал вместе с известной индийской спортсменкой, участницей Олимпиады-2016 Винеш Пхогат. В голосовании приняли участие почти 293 тысячи человек. Тыныбекова собрала более 170 тысяч голосов, что составило 58% всех проголосовавших.

Айсулуу Тыныбекова — борчиха вольного стиля и трехкратная чемпионка Азии. Она дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали. Ей предстоит выступить и на грядущих Олимпийских играх.



Тыныбекова стала чемпионкой мира по борьбе в сентябре 2019 года. Ранее она уже возглавила список UWW лучших борчих в мире. В начале 2020 года Тыныбекова выиграла золото на международном турнире в Италии.