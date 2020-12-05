Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков объявил выговор председателю Государственной налоговой службы Кабылу Абдалиеву. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что выговор Абдалиеву был объявлен за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ранее Новиков раскритиковал госорганы за бездействие в борьбе с контрабандой, во время поездки на КПП «Чалдовар» на кыргызско-казахской границе. И.о премьер-министра был недоволен работой налоговой службы, которая вовремя не запустила пилотную систему учета товаров. Он также поручил принять меры в отношении чиновников, не выполняющих поставленные задачи и пообещал снова посетить КПП.

Контрабанда в Кыргызстане

Контрабанда в Кыргызстане — большая проблема, негативно сказывающаяся не только на поступлении налогов, но и на репутации страны в ЕАЭС. Например, в стране множество лет вольготно работала контрабанда ценных товаров, которые регистрировали как дешевые ткани. Контрабанда принадлежала бизнесмену Хабибуле Абдукадыру, который есть на общих фото (в обнимку) с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым. Он также присутствовал на инаугурации последнего.

Согласно ряду документов, переданных журналистам бизнесменом Айэркеном Саймаити, работавшим на Абдукадыра, в контрабанде помогал на тот момент зампред таможни Райымбек Матраимов. Из Кыргызстана контрабанду вывозили в страны ЕАЭС, где и продавали. Наносился ущерб не только Кыргызстан, но и странам партнерам. Также через Кыргызстан вывозили большие суммы денег — то в колесах большегрузов, то на теле коллег Саймаити. Один из таких доставщиков денег был убит в 2019 году, а после был убит и сам Саймаити.

И это не единственный скандал с контрабандой. Так в Казахстане арестовали кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу — его назвали главой контрабандной ОПГ и посадили за решетку, дав большой срок. После его передали в кыргызскую колонию, из которой политика вскоре отпустили — срок он не отсидел.

Осенью 2020 года Финпол и ГКНБ расследуют несколько дел, связанных с контрабандой, в том числе с контрабандой золота. Продолжается и досудебное производство по делу о коррупции на таможне. Главный фигурант дела — экс-заместитель Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Следствие ищет доказательства того, что группа бывших и нынешних сотрудников таможни систематически получала «денежное вознаграждение» за покровительство предпринимателей, перевозящих грузы через таможенные посты.

Еще в октябре было известно, что Антикоррупционная служба при ГКНБ выявила 40 человек, которые могут быть причастны к коррупции на таможне и входят в окружение экс-зампреда Гостаможенной службы Райымбека Матраимова.