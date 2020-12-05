Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на своей странице в «Твиттере» заявила о том, что заболевших пациентов лечат не по протоколу.

«На начальной стадии, зачастую, ковидные пациенты буквально «залечиваются» до смерти антибиотиками, гормонами — не из протокола», — пишет Сурабалдиева.

Так, известно, что в Жалал-Абадской области умерли 8 из 9 пациентов, которых перевели в государственную территориальную больницу из частной клиники.

«В штабе дала поручение прокуратуре разобраться. Это скандал», — заявила вице-премьер.



Сурабалдиева сообщила, что со стороны родственников часто поступают жалобы и просьбы.

«Родня просит «проколоть, дать какие-нибудь сильные антибиотики». А ведь организму тоже надо время побороться с ковидом» — пишет Сурабалдиева

Вице премьер отметила, что «делегирование полномочий регионам — решение, которое дает больше власти, но и заставляет брать ответственность за происходящее на их участках».

На начальной стадии, зачастую, ковидные пациенты буквально "залечиваются" до смерти антибиотиками, гормонами- не из протокола. Из Жалал-Абадской частной клиники в гос. терр. больницу перевели 9 пациентов, 8 (!) умерло. В штабе дала поручение прокуратуре разобраться. Это скандал. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) December 5, 2020

За время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 74 774 случая заражения. Из них выздоровели и были выписаны из больниц 66 538 человек. Еще 1290 пациентов с коронавирусом, по информации Минздрава, скончались. Правда ранее ведомство убрало из статистики более 400 смертей пациентов, у которых кроме коронавируса были сопутствующие болезни, например, болезни сердца.