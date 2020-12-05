Первомайский районный суд Бишкека 5 декабря освободил телохранителя экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Каната Сагынбаева под домашний арест.

Активист Эрмек Окенов опубликовал фото с освобожденным Сагынбаевым на своей странице в фейсбуке.

Другой сторонник Атамбаева экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов останется под стражей, его срок заключения продлили до 10 февраля 2021 года. Об этом сообщил адвокат Сагынбаева и Ниязова Замир Жоошев.

Канатбек Сагынбаев и Фарид Ниязов подозреваются в организации массовых беспорядков, которые произошли 9 октября на площади Ала-Тоо. Адвокат настаивает, что Ниязова в тот день на митинге не было.

Ранее их адвокат заявлял о том, что подозрения в отношении Ниязова и Сагынбаева являются «беспочвенными».

«Мы все прекрасно понимаем, что массовые беспорядки организовали не они», – сказал Жоошев.