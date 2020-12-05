Еще пяти кыргызстанцев не стало из-за осложнений от коронавируса. Все они скончались в больницах Бишкека за минувшие сутки.

Кроме того, коронавирус подтвердили у еще 401 кыргызстанца.

Больше всего новых зараженных в Чуйской области — 133.

В Бишкеке 99, в Иссык-Кульской области 45, в Джалал-Абадской 39.

В Ошской области и Оше 22 и 20 новых зараженных. А в Баткенской — 26.

Меньше всего новых зараженных в Таласской и Нарынской областях — 15 и 2 пациента соответственно.

Среди новых зараженных шесть медиков. В Бишкеке и Джалал-Абадской области заразилось по два медика. В Иссык-Кульской и Чуйской областях заразились по одному медработнику.

Всего среди медиков минимум 3962 случая заражения, из которых выздоровели 3660 медработников. По последним обновлениям Минздрава было известно о смерти более 80 медработников, учитывая постоянные сводки о смертях медиков от коронавируса и пневмонии, число смертей могло превысить 90 случаев.

Сколько людей выписаны? И сколько все еще в больнице?

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 425 человек. Больше всего выписанных в Бишкеке —124 человека, и в Чуйской области — 102.

В Джалал-Абадской области выписаны 60 пациентов, в Иссык-Кульской —40, а в Баткенской — 53. В Ошской области и Оше — 11 и 10 пациентов, в Таласской — 16 и в Нарынской — девять.

Тем не менее в больницах остаются 2616 пациентов, 110 из них в крайне тяжелом состоянии, а еще 656 — в тяжелом.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 74 774 случая заражения. Из них выздоровели и были выписаны из больниц 66 538 человек. Еще 1290 пациентов с коронавирусом, по информации Минздрава, скончались. Правда ранее ведомство убрало из статистики более 400 смертей пациентов, у которых кроме коронавируса были сопутствующие болезни, например, болезни сердца.