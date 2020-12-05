Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД Кыргызстана против исключении марихуаны и ее производных из списка наиболее опасных наркотиков в мире.

Комиссия ООН по наркотическим средствам решила перенести каннабис и смолу каннабиса (гашиш) из Списка Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года в Список I одноименной конвенции. Таким образом каннабис был исключен из списка наиболее опасных наркотиков в мире. Кыргызстан проголосовал против.

Включение в конкретный список определяет меры контроля, которые государства-члены должны применять к соответствующим веществам.

В СБНОН заявили, что Кыргызстан намерен руководствоваться статьей 39 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, которая предоставляет право принимать более строгие или более суровые меры контроля, чем предусмотрено этим международным договором.

«Кыргызская Республика в числе 25 государств — членов комиссии голосовала против этого решения, так как любые действия, направленные на ослабление мер контроля каннабиса и его продуктов, могут оказать негативное влияние на состояние наркоситуации в Кыргызской Республике, на территории которой произрастает более десяти тысяч гектаров каннабиса», – сообщили в ведомстве.

В Вене 2 декабря состоялась сессия Комиссии по наркотическим средствам, членом которой является Кыргызстан. Голоса в комиссии из 53 государств разделились почти поровну: 27 стран, включая США и страны ЕС, голосовали за исключение марихуаны из списка, 25, в том числе Россия – против. Украина воздержалась.

Марихуана за последние несколько лет была легализована или декриминализирована во многих странах мира. Однако в странах ближнего зарубежья, таких как Казахстан и Россия, закон не приводит различий между каннабисом и другими наркотиками.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев высказался за декриминализацию легких наркотиков в Кыргызстане. По его мнению, таким образом коррупции в силовых структурах станет чуть меньше.

«Я думаю, мы тоже рано или поздно к этому придем, может, через 10-20 лет. Но вопрос в том, что пока мы не декриминализуем, милиция будет зарабатывать незаконным образом на тех, кто употребляет анашу: там поймали одного и вымогают у него 200 долларов. Ну зачем это делать? Я думаю, надо декриминализовать», – заявил депутат.