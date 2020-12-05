Министерство юстиции подало апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд. Ведомство просит признать решение суда от 29 октября 2020 года недействительным. Тогда суд удовлетворил иск «Клоопа» к минюсту.

Представитель Министерства юстиции Жанара Замирбек кызы заявила, что есть три разные госуслуги по выдаче копий документов, а суд не зная их различия, неправильно применил норму закона «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов» и нарушил принцип законности Административно-процессуального кодекса.

Замирбек кызы утверждает, что ведомство не может выдавать копии архивных документов, так как устав, решение о создание предприятия, регистрация и перерегистрация компаний могут включать в себя персональные данные и что по закону минюст не может давать эту информацию без согласия владельца персональных данных.

При этом представительница ведомства отметила, что согласно закону органы госуправления, местного самоуправления могут выступать в качестве обладателей персональных данных.

Признание приказа Минюста незаконным

29 октября 2020 года Административный суд Бишкека удовлетворил иск «Клоопа» к минюсту. «Клооп» просил суд отменить приказ ведомства, который используется для того, чтобы не выдавать журналистам копии документов о компаниях. Это осложняет работу журналистов по расследованиям. Суд признал приказ минюста недействительным.

Адвокат «Клоопа» Фатима Якупбаева заявила на заседании суда, что минюст не имел права выносить приказ, который запрещает выдавать данные о компаниях. Кроме того, по ее словам, приказ был принят внезапно — раньше минюст предоставлял эту информацию, а с середины 2019 года перестал.

«Мы не знаем, с чем это связано. Мы считаем, что здесь есть место избирательного подхода к «Клоопу» из-за резонансных расследований. Мы считаем, что есть место нарушения законодательства. Мы просим суд отменить приказ минюста», — заявила она.

Якупбаева предоставила суду документы, которые подтверждают, что ранее минюст предоставлял «Клоопу» копии о регистрации, перерегистрации компаний и другие данные.

Кроме того, Якупбаева подчеркнула, что журналистов не интересует, кто где живёт, а также паспортные данные владельцев компаний. Журналистам нужна информация об уставном капитале фирм, но даже в этом случае они получают отказ.