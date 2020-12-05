Гражданский активист Темирлан Ормуков подал в суд на решение Административного суда о лишении депутатского мандата Омурбека Текебаева.

В октябре этого года Ормуков подавал в суд иск о признании недействительным решение ЦИК о возвращении депутатского мандата Текебаеву. Вскоре после этого Административный суд признал незаконным и отменил решение вернуть мандат лидеру партии «Ата Мекен».

Теперь активист просит изменить решение суда. По его словам решение было «рассмотрено не правильно» и проведено в рамках административно-процессуального кодекса, вместо конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

«Если бы по конституционному закону рассматривали, то решение вступило бы в силу через три дня и обжалуется оно без второй инстанции», – сообщил Ормуков.

Активист пояснил, что согласно Конституции, вакантный мандат замещается на основании конституционного закона и передается следующему по списку кандидату.

«Текебаев передал свой мандат Гайпкулову, получается он должен у Гайпкулова забрать, а не у Садыка Шер-Нияза», – сказал Ормуков.

По словам Ормукова, решение суда не лишает Текебаева его мандата автоматически.

«Уже больше 10 дней прошло, Текебаев все также является депутатом. Он и будет депутатом до апреля-мая. А сейчас он так преподносит, как будто у него сразу отобрали мандат», – говорит активист.

Ормуков сообщил, что впереди еще есть апелляционная и кассационная инстанции в Верховном суде.

«Пока эти органы будут рассматривать, он сохраняет свой мандат. Почему он набирает политические очки, используя мое имя?» – спросил Ормуков.

Активист добавил, что в отношении него началась травля и его относят к сторонникам Садыра Жапарова.

Мандат Текебаева

Ранее комиссия отказала Текебаеву в возвращении мандата, потому что свободных кресел в шестом созыве не оказалось. После этого Садык Шер-Нияз, сопартиец Текебаева, заявил, что готов отказаться от своего мандата ради возвращения Текебаева в парламент. Он написал заявление на имя главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой с просьбой аннулировать его мандат в пользу лидера своей партии.

Право вернуться в Жогорку Кенеш появилось у оппозиционера после того, как Верховный суд отменил приговор предыдущих инстанций. Сейчас уголовное дело Текебаева отправили на пересмотр. Пока политику не вынесли обвинительный приговор, он имеет право работать в парламенте.

В 2017 году у Омурбека Текебаева забрали мандат парламентария из-за уголовного преследования, он перешел Искандеру Гайпкулову.

Ранее лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев в интервью «Азаттыку» заявил, что, по его мнению, президент Сооронбай Жээнбеков должен был уйти в отставку после проведения повторных парламентских выборов.

«Во время выборов нужен легитимный орган, который признают все стороны. К сожалению, сегодня президент объявил о своей отставке. Это значит, что в короткие сроки нужно провести выборы президента, и из-за нехватки средств в бюджете необходимо провести их совместно с выборами в парламент. Выборы должны пройти до нового года. Сегодняшнее временное правительство должно взять ответственность за проведение честных выборов и сохранение общественного порядка», – сказал Текебаев.

Он добавил, что правительство должно быстро стабилизировать ситуацию, так как митинги и высказывание на них различных требований могут негативно повлиять на выборы. По его словам, в таких экстремальных условиях и на фоне давления о свободных выборах не может быть и речи.

Сам Текебаев не участвовал в последних парламентских выборах и сделал акцент на молодых членах партии. На выборах кандидат от «Ата Мекена» Жанар Акаев возглавил ее партийный список.

Согласно предварительным результатам выборов, партия «Ата Мекен» набрала более 4% голосов и не прошла в парламент.

Дело Текебаева

Лидер оппозиционной «Ата Мекен» находился в конфронтации с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым с 2016 года. Сперва партия не поддержала конституционную реформу Атамбаева.

Затем Текебаев обвинил президента в незаконном приобретении земли в Кой-Таше и в получении теневых доходов. А юристы партии заявили, что Атамбаев причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи-СУ.

Следующим шагом оппозиции должен был стать импичмент Атамбаеву весной 2017 года. Но в феврале 2017 года Текебаева арестовали. Как и его сопартийца Дуйшонкула Чотонова.

Политиков обвиняли в том, что в 2010 году они получили взятку в $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского в обмен на управление сотовым госоператором «Мегаком».

В 2017 году Текебаева и Чотонова признали виновными в коррупции и вымогательстве. Аффилированный с Текебаевым телеканал «Сентябрь» закрыли из-за «экстремистских материалов». ЦИК после приговора досрочно отозвала мандат Текебаева.

Летом 2019 года Верховный суд отменил приговор Текебаеву и направил его дело на пересмотр. После этого зампредседателя ЦИКа Абдыжапар Бекматов заявил, что Текебаев свой мандат не получит, даже если его оправдают. Для этого шага в Кыргызстане нет законодательной базы.

По словам Бекматова, Текебаев уже не мог вернуть мандат шестого созыва, но имел право баллотироваться в седьмой созыв на выборах 2020 года. Лидер атамекеновцев идти на выборы не захотел: решил «освободить дорогу молодым» в политике. Но после беспорядков и начала политического кризиса Омурбек Чиркешович решил вернуться в парламент.