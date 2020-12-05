Центральная избирательная комиссия 4 декабря рассмотрела обращение коалиции «За демократию и гражданское общество» в отношении нескольких кандидатов в президенты и выявила нарушения правил предвыборной агитации.

Вопрос преждевременной агитации рассматривали две рабочие группы. Первая — по контролю за соблюдением правил предвыборной агитации, а вторая — по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных субъектов.

По словам члена рабочей группы ЦИК Тагая Абдысатарова, кандидат в президенты Имамидин Ташов по своей инициативе организовал встречу с представителями СМИ и в течение 13 минут рассказывал про свои планы в случае, если его изберут президентом. Агитационный материал был опубликован 24 ноября.

По словам Абдысатарова, рабочая группа пришла к заключению, что Ташов нарушил правила и предложила направить их решение уполномоченному лицу ЦИК, чтобы решить налагать штраф или нет.

Член ЦИК Акылбек Сариев предложил вынести кандидату только предупреждение.

«В административном праве всегда дается наименьшее наказание, а потом по повышению. Если в будущем будут нарушения, обязаны приплюсовывать», — сказал он. Члены Центризбиркома поддержали решение рабочей группы.

Однако в отношении другого кандидата Бактыбека Калмаматова, Акылбек Сариев и другие члены ЦИК приняли решение оштрафовать кандидата, хотя две рабочие группы не увидели нарушений в интервью Калмаматова информагентству NazarNews.

«Он открыто озвучивает фамилии и говорит, что будет в случае его избрания. Не знаю, как вы понимаете, но я так понял. Поэтому считаю, надо пересмотреть позицию рабочей группы и принять решение», — заявил Сариев.

Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что в видео Калмаматова есть описание негативных последствий избрания других кандидатов.

«Если в предыдущих материалах было по-другому, то здесь идет другая картина», — сказала она.

Другой член ЦИК Кайрат Осмоналиев предложил привлечь Калмаматова к ответственности по Кодексу о нарушениях, остальные его поддержали. В итоге решение направлено уполномоченному лицу в ЦИК. Представителю кандидата сообщили, что они могут обжаловать решение в судебном порядке.

Рабочая группа также изучила интервью Калмаматова изданию «Азаттык», но не нашла там нарушений.

Кроме этого, ЦИК рассмотрела действия еще четверых кандидатов в президенты: Адахана Мадумарова, Каната Исаева, Садыра Жапарова и Кубана Чороева.

По итогам заседания рабочие группы ЦИК не выявили нарушений во встрече кандидата Адахана Мадумарова с мигрантами. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что по видео видно, как Мадумаров отказался говорить по выборным кампаниям. В итоге члены ЦИК поддержали решение рабочей группы.

Также ЦИК не нашла признаки нарушения в интервью Каната Исаева изданию NazarNews и в интервью Кубана Чороева информагентству «Кабар».

Относительно интервью одного из кандидатов Садыра Жапарова на 7 канале в видеохостинге YouTube мнения рабочей группы разделились. По словам руководителя рабочей группы Гульнар Джурабаевой, девять голосов отдали за то, чтобы наложить штраф на Жапарова и девять голосов против.

«Никакого решения мы не смогли принять. Дело в том, что на 7 канале было несколько сюжетов и был сюжет про внешний долг. В видеосюжете он говорит, что “внешний долг мы оплатим своими силами за 3-4 года”, а также он говорит “келип калсак”, то есть не говорит “президенттике келип калсак”», — сказала она.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев заявил, что «тут сама ведущая задавала такие вопросы, на которые было сложно не ответить». Он предложил не штрафовать, а вынести предупреждение, чтобы это было уроком и для других кандидатов.

По итогам заседания, ЦИК решила отказать обращению коалиции и рассмотреть вопрос ответственности СМИ на следующем заседании.

Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года. К середине ноября документы в ЦИК сдали 63 претендента на пост президента, а к началу декабря дошли только 20 кандидатов — они внесли залог в миллион сомов и собрали подписи более 30 тысяч избирателей. Теперь подписи должны проверить — те, чьи подписи признают действительными, пройдут регистрацию.