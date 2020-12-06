Проект «Настоящего времени» «Азия 360» посвятил очередную свою серию кыргызскому Кочкору — его популярности у туристов, гендерных стереотипах в бизнесе, бильярде в соляной шахте и зависимости жизни от роста доллара.

Героями фильма о Кочкоре стали самые разные люди.

Жанаркуль и Бермет открыли в Кочкоре пиццерию для туристов, но из-за пандемии основной клиентурой стали местные жители. Для них то в меню и появилось новое блюдо — пицца с чучуком.

Тимур — сын хозяина соляной шахты, в которой лечатся люди. В шахте можно остановиться на ночлег, там есть кровати, зал для отдыха и бильярд. В шахте лечатся люди. В подобных шахтах добывают соль — местные жители предпочитают именно ее.

Жолдош — комузист, рассказал легенду о появлении комуза и мелодии «Камбаркан». Он уже 40 лет преподает музыку в местной школе.

А Кайырбек рассказал об истории Кочкора и показал подземный мавзолей 11 века.

Автор проекта «Азия 360» — журналист Адилет Бектурсунов. Проект снимал программы про разные города и регионы всей Средней Азии, но в последнее время из-за пандемии в основном снимает про Кыргызстан, рассказывая о его интересных местах: Баткене, Нарыне, Майлуу-Суу и многом другом.