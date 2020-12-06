Скончались за сутки пять пациентов с коронавирусом. Трое в Бишкеке и двое в Чуйской области. В крайне тяжелом состоянии в больницах находятся 110 человек, в тяжелом 649.

За минувшие сутки вирус подтвердили у еще 328 человек.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 122. В Чуйской области 87. В Иссык-Кульской области 48.

В Джалал-Абадской области 13 новых зараженных, а в Баткенской 17. В Ошской области и Оше 12 и 11 зараженных.

12 новых зараженных и в Таласской области. Меньше всего новых зараженных в Нарынской области — их там всего шесть.

Среди новых зараженных есть медработники. В Бишкеке заразились два медика, столько же в Джалал-Абадской области. Еще один — в Баткенской.

Число заражений за пандемию достигло 74 973 случаев, из них выздоровели 66 993, а скончались, по официальным данным, 1295 человек. Но летом Минздрав сократил статистику смертей, убрав из нее более 400 случаев гибели пациентов — у них кроме коронавируса были сопутствующие болезни, в основном, проблемы с сердцем.