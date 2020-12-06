В Бишкеке прошел воскресный марш против изменения Конституции. На этот раз в нем участвовали порядка 200 человек. На марше был провокатор, но его проигнорировали.

Участники марша с плакатами и скандированием лозунгов прошли от вокзала по аллее Эркиндик до площади Ала-Тоо. Марш прошел спокойно и мирно.

Из-за чего люди выходят на марш?

Ранее юристы и общественные деятели не раз критиковали изменение главного закона страны. Основная претензия в том, что у шестого созыва парламента попросту нет полномочий для инициации таких глобальных изменений, кроме того, исполняющий обязанности президента также едва ли может принимать такие изменения.

Есть у граждан и юристов претензии и к самому проекту новой Конституции, в которой значительно увеличиваются полномочия президента, есть статьи, которые опровергают друг-друга, а некоторые из них дают почву для цензуры и нарушения прав человека.

Есть у этого проекта и сторонники — правда, многие из них хотят его поправить. Сторонники депутаты предлагали увеличить полномочия парламента, проповедники — внести религию в главный закон страны. Конституционное совещание тоже, в основном, благоприятно относится к проекту, но предлагает изменить отдельные статьи.

Как это было?