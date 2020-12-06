Помощник экс-премьера Кубатбека Боронова Руслан Турдумамбетов говорит, что разговаривал с Бороновым утром 6 декабря и вечером 5 — и с ним «все хорошо».

«Можно не переживать. Состояние удовлетворительное. У него COVID-19. С семьей лежит. Жена и сын — у них тоже COVID-19. Сатурация хорошая, температура 36-37 градусов», — сказал Турдумамбетов «Клоопу».

Накануне ряд СМИ ссылаясь на свои источники сообщил о том, что экс-премьер в реанимации в относительно тяжелом состоянии.

О том, что Боронов попал в больницу, стало известно 3 декабря. Тогда его помощник также говорил, что экс-премьер в удовлетворительном состоянии.

Кубатбек Боронов занял должность премьер-министра Кыргызстана в июне этого года и покинул ее после протеста против итогов парламентских выборов в октябре. До этого Боронов порядка восьми лет был главой МЧС, в котором работал с 2003 года на разных должностях.